Tanti dunque i soggetti coinvolti, senza dimenticare i contributi finanziari di Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto museografico, oltre a quelli giunti dal bando istituito da Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding per l’apertura e la valorizzazione del Museo, che hanno permesso tra l’altro l’organizzazione di alcuni eventi. Il più importante ha riguardato senza dubbio la presentazione del catalogo del Museo curato da Giovanna Virgilio, con la presenza dello scrittore Andrea Vitali.

Per il futuro prossimo e gli anni a venire si stanno già progettando nuove iniziative. Su questo punto interviene Eugenia Bianchi: “Al momento portiamo avanti attività di visite e laboratori per le scuole, anche per attirare un pubblico più giovane lontano dal target del Museo. Dopo quasi un anno di apertura e considerato il periodo complicato che stiamo ancora attraversando la risposta di visitatori è stata discreta, anche se c’è ancora molto lavoro da fare”.

Anche Mons. Zanotta si sbilancia sull’avvenire: “Auspico che il Museo possa essere una via di bellezza in grado di condurre all’evangelizzazione, ponendosi non solo come un luogo di custodia ma come realtà viva capace di educare alla fede. Solo attraverso il passato si può guardare al futuro”. L’ultimo appello lo rivolge agli enti locali: “Spero che ci si possa muovere in un’ottica di supporto e di aiuto, e che non ci siano solo proposizione enunciative, ma enunciazioni propositive”.

Il Museo è aperto al pubblico da ottobre ad aprile la domenica dalle 15.00 alle 18.00, e da maggio a settembre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Per maggior informazioni clicca qui.