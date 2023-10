Mandello. Chiesa di San Giorgio, nuovo evento per raccogliere fondi

Sabato 7 ottobre il concerto d’arpa di Valerio Lisci

I fondi raccolti serviranno a restaurare il ciclo di affreschi della chiesa

MANDELLO – La Chiesa di San Giorgio a Mandello sarà di nuovo protagonista di un importante momento culturale, uno tra i tanti già organizzati dall’assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Mandello in collaborazione con la Parrocchia S.Antonio di Crebbio e il prof. Maurizio Albo, allo scopo di raccogliere fondi per restaurare gli affreschi dell’edificio religioso.

Un concerto d’arpa andrà in scena nella navata della chiesa sabato 7 ottobre alle ore 17.30. A suonare lo strumento sarà Valerio Lisci, arpista con una carriera di tutto rispetto.

Diplomatosi presso il Conservatorio di Torino, ha continuato gli studi a Losanna. Si è distinto in numerosi concorsi internazionali. Nel 2019 si è aggiudicato la medaglia d’argento all’11° USA International Harp Competition per l’interpretazione di un brano contemporaneo. Si è esibito in concerti solistici e di musica da camera in festival e in stagioni di rilievo in Europa, Usa e Corea. Dal 2029 al 2022 è stato docente di arpa e musica da camera al Conservatorio di Licinio Refice di Frosinone. Dal 2022 ricopre il ruolo di Principal Harp all’Orchestra de la Suisse Romande di Ginevra. Ha tenuto masterclass a Torino, Roma e a Madrid. Desideroso di ampliare il suo repertorio per arpa si dedica anche alla composizione di brani originali.

“Assistere a un concerto con tale strumento è un’opportunità molto rara e ne consiglio vivamente la partecipazione anche per la bravura dell’arpista Valerio Lisci, che ci regalerà momenti davvero suggestivi”, chiosa Doriana Pachera, assessora alla Cultura e all’Istruzione.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di Mozart, Handel, Faurè, Posse e Lisci. Al termine è prevista, per chi lo desidererà, la visita guidata alla chiesa condotta dal prof. Roberto Pozzi. “Ringraziamo Don Fabio, parroco di Abbadia, per la gentile ospitalità e chi, con il suo contributo, ha permesso di realizzare il concerto”, conclude l’assessore.