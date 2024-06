Mandello. “La Torre in festa” pronta a catapultare Maggiana nel Medioevo

Sabato 8 e domenica 9 giugno la 15esima edizione della manifestazione folkloristica

Il Medioevo in tutte le sue sfaccettature protagonista, insieme alla Torre di Maggiana

MANDELLO – Ogni due anni il borgo di Maggiana, nel paese di Mandello, ospita “La Torre in festa”. Dopo l’incredibile successo del 2022, che ha visto partecipare alla manifestazione oltre mille persone, è tempo di rispolverare i costumi medievali, far partire le musiche e le danze e riportare nel Medioevo la caratteristica frazione che, vista la sua conformazione, ben si presta a quest’epoca storica.

Soprattutto la Torre di Maggiana, cuore pulsante e parte del circuito Lecco Heritage, che per l’evento previsto sabato 8 e domenica 9 giugno sarà aperta entrambi i giorni per permettere agli avventori di visitare il Museo di Arte Contadina al suo interno e ammirare dalla terrazza panoramica la vista su Mandello, le montagne e il Lago di Como. In determinati orari saranno anche organizzate visite guidate, per aiutare ad apprezzare ancor di più questo gioiello che svetta sulla frazione di Maggiana. Nella serata di sabato ci sarà anche la tradizionale rievocazione storica della visita dell’Imperatore Federico Barbarossa, da cui prende il nome l’antica struttura, che si narra soggiornò proprio nella torre.

Grandi ritorno previsti in questa 15° edizione della manifestazione folkloristica, organizzata dal GAMAG – Gruppo Amici di Maggiana in collaborazione con Pro Loco e Polisportiva, con il sostegno del Bando Arti dal Vivo, progetto realizzato con il contributo di Fondo “Ambiente e Cultura”, e il patrocinio del Comune di Mandello. Non mancherà l’associazione “La Duecentesca” che porterà nel borgo antichi mestieri e arti. Viuzze e angoli saranno animati dagli artisti di strada: musici itineranti, giocolieri, mangiafuoco e danze medievali a cura del Gruppo Kalenda Maya Danze che insegneranno anche, a chi vorrà cimentarsi, come muoversi a ritmo di musiche medievali. Riprodotti anche tornei fra guerrieri con araldo, scudieri e dame.

Con sempre protagonisti dei figuranti, ma di un periodo storico più recente a quello medievale, l’esposizione nella Chiesa di San Rocco dedicata alla processione dei Giudée che fino a oltre mezzo secolo fa si svolgeva a Maggiana nel giorno del Venerdì Santo.

Domenica, oltre a ripetersi parte del programma, nuovi appuntamenti avranno luogo, a partire da due conferenze: una sulla botanica del Lario a cura del prof. Roberto Pozzi, storico locale, che presenterà con l’occasione il suo libro “Autobiografia di 11 piante”; l’altra dedicata al mondo dell’ornitologia e in particolare a “La Torre e i suoi rondoni”. L’ornitologo Giuseppe Agostani parlerà della nidificazione dei rondoni nella fortificazione locale, ne spiegherà l’utilità, il luogo dove costruiscono i nidi e in quale periodo sostano in torre (solitamente tra maggio e luglio). Una spiegazione adatta anche ai più piccoli, che avranno un loro momento dedicato anche con le fiabe itineranti ne “La Corte dei Tuscan” inscenate dall’associazione “Albero Blu”. Sempre il secondo giorno di “La Torre in festa”, l’esibizione dei falchi a cura de “La Fenice Falconeria”.

Non può essere festa senza cibo, e infatti ce ne sarà in abbondanza, a partire dal tipico dolce Paradell distribuito alla Corte Carbunteé, l’apertura del bar e degustazione di piatti tipici a pranzo e cena. Da provare anche l’ippocrasso, un vino speziato.

A favore dei visitatori saranno messe a disposizione due navette per raggiungere il borgo di Maggiana: sabato previste dalle ore 16, con l’ultima a scendere alle ore 23.30. Domenica invece saranno attive già dal mattino alle ore 10, l’ultima scendere alle ore 22.00. Per usufruire del servizio il costo è di 2 euro andata e ritorno, gratis per i bambini fino agli otto anni.

Per non far perdere nulla dell’atmosfera de “La Torre in festa” messa a disposizione una mappa della frazione con tutti i punti “caldi” della manifestazione. Ora non resta che sperare in due belle giornate di sole per gratificare l’impegno che gli organizzatori hanno messo in campo in questi mesi per portare un po’ di Medioevo nel borgo di Maggiana.

MAPPA E PROGRAMMA