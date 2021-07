“Mandello, le Grigne e l’Alpe di Era”, venerdì la presentazione del libro

Una ricerca storica sullo sfruttamento delle risorse montane del territorio mandellese

Realizzata da Matteo Poletti, con prefazione di Dario Comini. Venerdì la presentazione a Somana

MANDELLO – Organizzata dal Consorzio Alpe di Era, è in programma la presentazione in anteprima del nuovo libro “Mandello, le Grigne e l’Alpe di Era”, che si terrà presso la piazza Monsignor Clemente Gaddi (piazza della chiesa) in frazione Somana di Mandello del Lario, venerdì 9 luglio (rinviato al giorno successivo in caso di maltempo) alle ore 21.30.

Il contenuto del libro consiste in una ricerca storico-etnografica incentrata sullo sfruttamento delle risorse montane del territorio mandellese nel periodo che va dal Basso Medioevo ad oggi. L’indagine storica trae spunto dalla visione combinata tra contesti storici regionali ed opportunità generatesi a livello locale nel corso dei secoli, cercando di far luce sulle esigenze del tempo e sui meccanismi di sviluppo rurale insediatisi nella nostra comunità. Particolare attenzione viene data allo studio della vallata che si sviluppa lungo la direttrice Santa Maria – Era – Calivazzo e agli ex-comuni pedemontani Olcio e Somana, titolari della gestione fondiaria di queste aree.

L’indagine è stata condotta attraverso lo studio di diverse fonti storiche, quali: tracce sul territorio, testimonianze, analisi dei toponimi, documentazione depositata presso gli Archivi Comunali, Archivi di Stato di Milano e di Como e Archivi parrocchiali.

L’autore, Matteo Poletti, già Socio del Consorzio Alpe di Era, è stato recentemente eletto Consigliere ed è entrato a far parte del Direttivo dello storico sodalizio, la prefazione è stata redatta da Dario Comini, già Responsabile Tecnico del Consorzio, quindi si tratta di un lavoro interamente prodotto in casa, con il contributo di tante persone ed Enti richiamati all’interno del libro, che ha avuto il Patrocinio della Provincia di Lecco, del Comune di Mandello del Lario e della Proloco di Mandello.

Il Consorzio “Alpe di Era” viene formalmente costituito con atto notarile nel 1977 (rif. n. rep.44829/08.03.1977) da alcuni coltivatori diretti proprietari di terreni sulla montagna Grigna Settentrionale, ricadenti nel territorio del Comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, con durata illimitata. Da allora, ma ancora prima della su citata formale costituzione, che ne sancisce in modo ufficiale e documentato gli obiettivi statutari, Il Consorzio rappresenta, tutela e sostiene i soci che si servono delle attrezzature sociali, mantiene e sviluppa l’attività di trasporto di materiale che la montagna fornisce come legna, fieno ed altri prodotti di natura agrosilvopastorale.