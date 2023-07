Mandello. Maltempo non ferma il Festival di Bellagio e del Lago di Como

Teatro San Lorenzo gremito per il concerto di ieri sera, mercoledì

Nonostante il cambio di location causa meteo avverso, tutto è andato per il meglio

MANDELLO – Il maltempo non ha fermato la musica: Teatro San Lorenzo a Mandello pieno ieri sera, mercoledì, per l’appuntamento targato Festival di Bellagio e del Lago di Como. Nonostante il cambio di location, dovuto alle precipitazioni attese in serata (il concerto era inizialmente previsto a Villa Lario), grande è stata la partecipazione e il successo della manifestazione.

A esibirsi l’orchestra diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile che ha eseguito, con la partecipazione del soprano Ilaria Torciano e del tenore Luciano Grassi ‘Il valzer viennese, orgoglio austriaco’.