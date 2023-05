Mandello. Nuova data per Caprarica: l’incontro con lo scrittore il 9 giugno

Riprogrammato l’evento, inserito nella rassegna Leggermente e Festival della Letteratura

Caprarica parlerà del nuovo sovrano inglese nel suo ‘Carlo III’. Appuntamento al Teatro San Lorenzo di Mandello venerdì 9 giugno

MANDELLO – Nuova data per l’annunciato incontro previsto con Antonio Caprarica, inserito nell’edizione 2023 di Leggermente, manifestazione di promozione della lettura organizzata da Confcommercio Lecco. Riprogrammato l’evento, in collaborazione con il Festival della Letteratura sostenuta dal Comune di Mandello, per impegni inderogabili dell’autore: inizialmente previsto il 5 maggio, ora sarà venerdì 9 giugno.

Solo rimandato dunque l’incontro con il giornalista e scrittore, che presenterà il libro “Carlo III. Il destino della Corona” (Sperling & Kupfer), all’incirca un mese dopo l’effettiva incoronazione del nuovo regnante inglese. Invariati location e orario: sarà al Teatro San Lorenzo alle ore 20.45.

Nel corso dei decenni di attesa, Carlo è stato chiamato in molti modi: ‘Principe ribelle’, ‘Principe laureato’, ‘Principe impiccione’, ‘Il povero Carlo’… Amato e odiato da stampa e sudditi a fasi alterne, tra picchi di straordinaria popolarità e abissi di ostilità e discredito, non si può certo dire che il suo percorso da principe a re sia stato lineare e privo di ostacoli.

Pagina dopo pagina, Antonio Caprarica ci mostra un sovrano a due facce: il culto del passato e la lungimiranza sull’ambiente, una vita tra i lussi e l’attenzione ai più deboli, la determinazione di un uomo che, in barba a chi lo considera amletico e inconcludente, ha ottenuto il lieto fine salendo al trono al fianco della donna che ha sempre voluto come sua regina. Restano chiaramente alcune domande di fondo: che tipo di re sarà? Camilla riuscirà a scrollarsi di dosso il fantasma di Diana? Che fine farà la monarchia?

Ingresso libero fino a esaurimento posti. E’ gradita la prenotazione sul sito www.leggeremente.com.