Mandello. Ritorna ‘Notte al Museo’: primo appuntamento giovedì

Visita in notturna ai siti culturali lungo il Sentiero del Viandante, tra Mandello e Abbadia

Torre di Maggiana, Chiesa di San Giorgio e Civico Museo Setificio Monti potranno essere ammirati sotto le stelle

MANDELLO/ABBADIA – “Ormai è un appuntamento fisso, a cui non intendiamo rinunciare, creato per fare rete tra i siti museali e mostrarli al pubblico in veste notturna”. Così sui social viene lanciata l’iniziativa ‘Notte al Museo’, diventata praticamente una tradizione consolidata dell’estate a Mandello e Abbadia.

I partecipanti potranno visitare i principali siti culturali lungo il Sentiero del Viandante, osservandoli da una prospettiva inedita: quella notturna, appunto. Ebbene sì perché l’evento, che prenderà il via giovedì 22 giugno alle 20.30, consentirà di ammirare sotto le stelle Museo Torre di Maggiana, Chiesa di San Giorgio e Civico Museo Setificio Monti, così in sequenza.

A legarli il Viandante, percorso che consentirà agli avventori di raggiungere agevolmente i siti, accompagnati dalla Pro Loco di Mandello. Partenza prevista nella frazione di Maggiana, con ritrovo alla Torre, prima tappa dell’evento. Qui, il Corpo musicale Mandellese allieterà i visitatori con le sue musiche. Toccherà poi a San Giorgio, edificio religioso dove dimorano splendidi affreschi, e infine il Setificio Monti di Abbadia. Anche in questa struttura, la banda di Mandello si esibirà al suo meglio.

La serata si concluderà con il rientro a Maggiana, sempre passando dal Viandante e sempre in compagnia della Pro Loco, che farà da spalla per tutta la durata dell’evento. Novità di quest’anno sarà la collaborazione con Kubeart: la nuova attività artistica mandellese utilizzerà gli spazi della Torre per esporre le proprie opere.

E quello di giovedì sarà solo il primo round: è in programma infatti, come in passato, un secondo appuntamento in agosto, con la partecipazione del Planetario di Lecco. Ma intanto, per chi avesse intenzione di partecipare alla nottata di giovedì 22 giugno, è gradita la prenotazione via email a museotorremaggiana@gmail.com oppure via messaggio contattando il +39 3315405572. La manifestazione resta in ogni caso aperta a tutti.