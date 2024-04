Mandello. Sapere e conoscenza alimentati con il Festival della Letteratura

Un calendario fittissimo di appuntamenti tra aprile, maggio e giugno per la sesta edizione

Si comincia domani, 25 aprile, con ‘Potenti in fuga’. Ultimo atto in mezzo agli affreschi di San Giorgio il 13 giugno

MANDELLO – “Oggigiorno è importante spingere verso una cultura impegnativa, educare alla dedizione, invitare alla lettura e ad approfondire determinati argomenti. Ci stiamo impoverendo culturalmente, lo vediamo tutti i giorni e bisogna sottolinearlo alla vigilia del 25 aprile, Festa della Liberazione. Iniziative come il Festival della Letteratura aiutano a mantenere in vita sapere e conoscenza”.

Con la forza di libri, spettacoli e proiezioni il Festival della Letteratura 2024, su cui si sta per alzare il sipario a Mandello, cercherà di colmare quella carenza culturale di cui ha parlato il sindaco Riccardo Fasoli in occasione della presentazione della rassegna, rivolta a partecipanti di tutte le età. Per la sesta edizione il programma si preannuncia ricco di appuntamenti uno dietro l’altro, a cominciare da domani, giovedì 25 aprile, fino al 13 giugno.

“Ci si potrà avvicinare ai libri con i vari autori presenti, sarà promossa la lettura – ha fatto eco al primo cittadino l’assessore alla Cultura, all’Istruzione e alle Pari Opportunità Doriana Pachera – ma avremo anche film, momenti di teatro, sempre con il mondo letterario a fare da sfondo”.

Così come a fare da scenografia saranno diversi luoghi mandellesi: locali, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, librerie, associazioni, il Teatro F. De Andrè, il Teatro San Lorenzo, l’Oratorio del Sacro Cuore e di San Lorenzo, e anche le scuole. Ciascun libro troverà uno spazio per essere raccontato, il suo contesto ideale, e allo stesso modo ogni tipo di pubblico vedrà soddisfatta la sete di cultura che lo qualifica, qualunque sia il ruolo ricoperto: dai piccoli lettori, ai giovani, agli adulti fino ad arrivare a genitori, educatori e insegnanti.

Innumerevoli le tematiche portate al Festival, a cominciare dall’imminente Anniversario della liberazione d’Italia, che troverà spazio in due appuntamenti con ‘Potenti in fuga’ e ‘Pedalando verso la libertà’. Ma anche conquiste alpinistiche con la prima salita della parete Ovest del Cerro Torre, l’esempio sportivo e di vita di Tita Lizzoli. E poi storie che strizzano l’occhio al territorio, alle professioni di una volta, ai misteri che lo circondano, ai gioielli artistici e letterari. Ma anche astri, botanica, età evolutiva, religione, relazioni famigliari, disparità di genere e sfruttamento minorile tra le pagine dei volumi scelti per la sesta edizione. Tornerà anche Lettelariamente.

“I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, e gli insegnanti più pazienti”, recita la citazione di Charles W.Eliot scelta da Pachera e riportata nel catalogo del Festival. “Un libro si può accartocciare, lanciare, riprendere, ma è sempre lì che ci aspetta, insegnante paziente a cui fare affidamento”, ha precisato l’assessore.

Il Festival della Letteratura è organizzato dal Comune di Mandello – Assessorato alla Cultura Istruzione. Hanno collaborato: APS Oratori Mandello, Lettelariamente, Proloco, Lega Navale, Fondazione Carcano, Parrocchia Crebbio-Abbadia. Hanno partecipato: i Gruppi Favolare, Associazione Fuoriclasse, l’Ordine della Civetta, Associazione Socio Culturale Valt Bricks, La Nostra Famiglia.

Location: Teatro De Andrè, Teatro San Lorenzo, Lega Navale sez Mandello, A.N.A. Mandello, oratorio Sacro Cuore, oratorio San Lorenzo, Fondazione Carcano, Chiesa di San Giorgio, Libreria Aquilario, Square Art Center Lake Sala del Consiglio, Sala Civica, Gelateria Costantin, Gelateria Rolly, Mamma Ciccia, Sartoria Attaccabottone.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, a eccezione della degustazione vini prevista l’1 giugno.

Tutti gli appuntamenti di aprile, maggio, giugno

APRILE

L’edizione 2024 si apre il 25 aprile con la presentazione del film ‘Potenti in fuga. La resa della colonna tedesca. L’arresto di Mussolini’ di Pierfranco Mastalli, con riprese e montaggio di Andrea Brivio. Lo scrittore Gianfranco Scotti leggerà alcune testimonianze raccolte.

MAGGIO

Il 2 maggio ore 10.30 spettacolo teatrale ‘Alice nel paese delle meraviglie’ per alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria al Teatro San Lorenzo. Lo steso giorno, ma in Sala Civica alle ore 21, Lorenzo Gambetta presenterà ‘Pedalando verso la libertà. La resistenza contro vento delle partigiane’. Un libro che cerca di riscattare lo sforzo delle donne della Resistenza, non solo come mero trasporto di documenti o istruzioni.

Il 3 maggio ore 21 al Teatro San Lorenzo ‘inVIOLAta’ con Maria Barnaba, Sandra di Gennaro, Ilenia Sibilio (regia di Terese Cerre e David Marzì): la storia di Franca Viola, rapita e violentata a 17 anni, il 26 dicembre 1965 e che, rifiutando il matrimonio riparatore, darà il via ad un dibattito parlamentare che nel 1981 ne determinerà l’abrogazione.

Il 4 e 5 maggio saranno due giorni dedicati a Lettelariamente, che prevedono laboratori e giochi per bambini da 5 a 10 anni. Il 5 maggio alle 10.30 al Teatro De Andrè è fissata la premiazione del Concorso Poesia Riccardo Zelioli.

Sempre il 4 maggio in Sala del Consiglio Matteo Mastragostino, sceneggiatore di fumetti racconterà ‘Perlasca. Giusto fra le nazioni”, un libro a fumetti su questa importante figura, che presenterà il 23 maggio anche all’ICS A.Volta.

Elisabetta Fontana, vincitrice del Premio Campiello Giovani, sarà alla Libreria Aquilario il 7 maggio ore 18 con la storia di Teresa, la protagonista del suo racconto ‘Sotto la pelle’.

L’8 maggio ore 18, presso la gelateria Costantin, incontreremo Sabrina Grementieri con il suo ultimo romanzo ‘Il sole di sera’, che narra la storia di Marianna, una donna che lavora come stagionale negli alberghi e che vive in un furgone, ma un guasto la costringerà a fermarsi…Ad intrattenersi con l’autrice sarà la giornalista Giulia Bario.

La psicologa e psicoterapeuta Stefania Lauri terrà, in sala civica alle ore 21, due Conferenza sull’età evolutiva rivolte il giorno 8 maggio ai genitori, educatori e insegnanti di bimbi da zero a 3 anni e il giorno 15 maggio per i genitori e gli insegnanti di bimbi da 3 a 6 anni.

Il 9 maggio alle ore 21 al Teatro San Lorenzo incontreremo, Amalia Ercoli Finzi, prima donna ingegnere aeronautica laureatasi con 100 e lode al politecnico di Milano, nota al pubblico per la sua presenza fissa alla trasmissione televisiva ‘Splendida cornice’, e la figlia Elvina Finzi. Insieme ci racconteranno, e non solo, il libro ‘Sei un universo’. Con loro ci sarà l’astrofisico Davide Trezzi.

Al teatro De Andrè, il 10 maggio, ore 21 ‘Nell’occhio del labirinto’, apologia di Enzo Tortora con Simone Tudda, uno spettacolo teatrale che va oltre alla rievocazione storica penetrando nella psicologia del condannato innocente.

L’11 maggio dalle 15 alle 19 in piazza Leonardo da Vinci ‘Giochiamo con i lego’, venti tavolate piene di mattoncini LEGO a disposizione di tutti, adulti e bambini, grazie all’Ass. Valt Bricks. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai giochi in scatola con la presenza de l’Ordine della Civetta. In caso di maltempo si svolgerà all’Oratorio di San Lorenzo.

Martedì 14 maggio alle ore 21 in Lega Navale, Tita Lizzoli parlerà del suo libro ‘Pochi secondi’, storia di vita e di sport. A intervistarlo sarà Stefania Valsecchi (Steppo).

Sara Magnoli sarà alla scuola secondaria di I grado ICS A Volta il 15 maggio con il suo ultimo libro ‘Cuori in guerra’, accompagnata anche dalle esperte di Informatica Forense dott.ssa Izzo e avv. Balzarotti.

Al teatro San Lorenzo il 16 maggio, ore 21 serata Cerro Torre. A cinquant’anni dalla conquista, Giorgio Spreafico presenterà il suo ultimo libro ‘Quelli del Cerro Torre’ e verrà proiettato il film ‘Cerro Torre Dance’ di Maurizio Camponovo.

Il 17 maggio in sala civica, in via Dante , alle ore 21 Padre Angelo Cupini commenterà ‘Laudate Deum’, ultima enciclica di Papa Francesco.

Sempre in sala civica, ma il 18 maggio, dalle ore 9.30-12.30 si terrà il convegno ‘Tra scienza e tecnica, restare umani: attualità di Giorgio Moretti’. A vent’anni dalla morte viene ricordata la figura di quest’importante neuropsichiatra, nonché docente universitario.

E ancora il 18 maggio, ma alle ore 17, alle sale polifunzionali Lido Alis Agostini, acquerellista botanica, inaugurerà la sua mostra ‘Una questione di dettagli’ che si protrarrà sino al 26 maggio.

Nella sede degli Alpini di Mandello Bianca Panizza, il 20 maggio alle ore 18, sfoglierà il suo ultimo libro ‘Famiglie e professioni…nel tempo’, un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i ricordi di famiglie mandellesi.

Il 22 maggio in gelateria Costantin Enrico Beruschi aiuterà, recitando e leggendo brani de ‘I Promessi sposi’, Gerardo Monizza a spiegare il suo adattamento del romanzo di Alessandro Manzoni.

Giovedì 23 maggio alle ore 18 alle sale polifunzionali del Lido si parlerà di arte con Lodovica Cima che illustrerà il suo ultimo libro ‘Come un fiore sull’acqua’ interfacciandosi con Alis Agostini.

All’Oratorio Sacro Cuore venerdì 24 maggio alle ore 21, una serata con lo psicologo Alberto Valsecchi che incontrerà genitori di pre-adolescenti e adolescenti sul tema ‘Costruire e mantenere buone relazioni nella famiglia…e oltre’. Saranno benvenuti anche i figli.

Altro momento dedicato ai fiori, in Lega navale il 27 maggio ore 18, la giornalista Barbara Ronchi Della Rocca ci accompagnerà alla scoperta del mondo floreale con il suo ultimo libro ‘Il mondo dei fiori’. Si parlerà anche di fiori eduli con il giornalista Claudio Porchia e il dott. Marco Missaglia darà consigli sull’uso dei fiori nella dieta. Al termine verrà offerto un aperitivo floreale.

Alla gelateria di Olcio il 28 maggio alle ore 18 ci sarà Annalisa Monfreda che, parlando di ‘Quali soldi fanno la felicità?’ che spiegherà perché le donne non sono pagate abbastanza e non solo.

Nel salottino liberty di villa Carcano, il 30 maggio ore 18, Albertina Nessi illustrerà il suo secondo romanzo ‘Quell’estate a Villa d’Este’. A dialogare con lei sarà la capo delegata Fai dott.ssa Maddalena Medici.

Al Teatro De Andrè venerdì 31 maggio ospite Francesco Camagna che presenterà il suo primo romanzo ‘Sette misteri’ e cioè sette luoghi dove si incontrano individui le cui vite sono segnate dal paranormale. A sfogliare il libro Camagna sarà Davide Vicini, conducendo in questi mondi misteriosi e magici proponendo al pubblico i suoi giochi mentali altrettanto carichi di mistero.

GIUGNO

All’imbarcadero l’1 giugno alle 17 Ancilla Oggioni rappresenterà l’episodio biblico ‘Le nozze di Cana’ nella versione in grammelot di Dario Fo; alle 18 in piazza Roma 14 si parlerà ancora di vino con il dott. Marco Missaglia e il maestro Ennio Cominetti che presenterà il suo libro ‘Per Bacco, che musica’, consigli per bere a tempo di musica.

Il 4 giugno ore 17 nella nuova sede della sartoria Attaccabottone Silvia Montemurro racconterà con il suo libro ‘La piccinina’, la storia dimenticata delle sarte bambine sfruttate e sottopagate.

Il festival si chiuderà a San Giorgio il 13 giugno ore 20.30 con Don Andrea Straffi (direttore dell’ufficio diocesano di beni culturali ecclesiastici) che prendendo spunto dal libro ‘Il Vangelo secondo San Giorgio’ di Roberto Pozzi, condurrà una lettura del ciclo di affreschi della chiesa. A seguire l’astrofisico Davide Trezzi farà conoscere la Luna e il cielo estivo attraverso il telescopio e con le sue spiegazioni.

Previsti nel Festival anche momenti laboratoriali e non solo, a partire da 0 anni:

Gocce di storie per piccoli bimbi – letture in biblioteca per bimbi da zero a 3 anni (25 maggio/ 10.30 -12/Asilo Nido Riccardo Zelioli);

– letture in biblioteca per bimbi da zero a 3 anni (25 maggio/ 10.30 -12/Asilo Nido Riccardo Zelioli); Mercatino del libro usato organizzato dall’Ass.Fuoriclasse (25 maggio/ piazza Italia);

organizzato dall’Ass.Fuoriclasse (25 maggio/ piazza Italia); Osservazione del sole con l’ astrofisico Davide Trezzi per grandi e piccoli;

con l’ astrofisico Davide Trezzi per grandi e piccoli; Per i bambini le Favolare racconteranno storie sul sole ( 25 maggio ore 10 P.zza Italia);

Scrittura zen – laboratorio condotto dal giornalista Stefano Bolotta e da Cecilia Corti, insegnante di Odaka Yoga Lecco ( 6 giugno c/o Suare art center lake Como).

Il consueto progetto ‘Un libro come ponte’ è previsto invece per il 6 giugno presso la Biblioteca Comunale dove i “grandi” delle scuole dell’infanzia riceveranno un libro che, una volta letto, andrà ad arricchire la biblioteca delle classi prime della scuola primaria. La consegna sarà animata da una lettura animata a cura del Gruppo Favolare.