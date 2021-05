Enrico Ruggeri è il primo autore ospite del Festival della Letteratura di Mandello

Ecco tutti gli appuntamenti in programma nel weekend

MANDELLO – Pronto a partire il Festival della Letteratura di Mandello: l’edizione 2021 apre con Enrico Ruggeri e il suo ultimo libro “Un gioco da ragazzi”, Edizioni La nave di Teseo.

Il cantautore e scrittore legato a Mandello da antica affezione, ha voluto con sé sul palco Alberto Magatti, autore mandellese con “Dado e le farfalle silenti”, nella serata che si svolgerà questo venerdì 21 maggio alle ore 21.00 al Teatro De André. A condurre la serata la giornalista Chiara Ratti.

Già nel pomeriggio ( ore 17.00 e 18.15) il gruppo Favolare , “compagnia di lettrici volontarie un po’matte” come si autodefiniscono, sarà in Biblioteca per leggere e raccontare storie per i più piccoli. il gruppo animerà anche altri momenti della manifestazione.

Gli appuntamenti di sabato

Si entra nel vivo sabato 22 maggio. Partendo dal mattino (ore 11.00) con Campsirago Residenza e Favole al telefono, originale lettura animata delle parole di Gianni Rodari, in cui l’attore Stefano Pirovano interagirà con i bambini rendendoli protagonisti dello spettacolo ( Fondazione E.Carcano, Via Statale, 7)

Rinviato a prossima data, purtroppo, per sopravvenuto impedimento dei due scrittori l’incontro con Alle Melania Longo e Alessandro Sanna , inizialmente previsto per le ore 15.00.

Si parla di donne e lavoro, di storia del giornalismo e di un pezzo di storia d’Italia con Francesca De Sanctis , giornalista de L’Unità, critica teatrale , curatrice di “M” di Michele Santoro, ideatrice e direttore artistico del Festival di teatro civile CassinoOff.

Francesca De Sanctis è autrice di “Una storia al contrario”, Giulio Perrone editore (ore 18.00 Fondazione Carcano). A dialogare con lei la giornalista Silvia Morosi, giornalista professionista per il Corriere della Sera, collaboratrice di 27esima ora.

La giornata si chiude con la musica teatralizzata del quintetto di Fiati “Gianni Rodari” (ore 21.00, Teatro De André). Il gruppo capitolino tornerà la domenica ( ore 15.00) con uno spettacolo interattivo dedicato ai più piccoli, questa volta nei giardini della Fondazione Carcano.

Gli appuntamenti di domenica

Protagonista della giornata di domenica sarà la giallista Sara Magnoli con il suo “Dark Web”, Pelledoca editore, thriller per ragazzi che racconta di un incontro di due adolescenti su Instagram. Il lato oscuro del web” come è stato definito questo romanzo. Alle ore 11.00 , in Fondazione Carcano, incontro con l’autrice, affiancata da Annamaria Fiorillo, già PM del Tribunale dei Minorenni di Milano e da Giorgio Missaglia, socio fondatore di Easynet e SETA, aziende lecchesi che operano nel campo della cybersecurity e della fornazione per adulti e ragazzi. Moderatore dell’incontro sarà Gianfranco Colombo, giornalista de La Provincia di Lecco.

La sera ancora Magnoli presenterà “Se è così che si muore”, Bacchilenga Editore, thriller con una sfumatura di rosa, dedicato ad un pubblico adulto. ( ore 18.30, Fondazione Carcano) questa volta affiancata da Vittorio Colombo, direttore de La Provincia di Lecco.

Il festival continuerà con nuovi appuntamenti a partire da mercoledì 26 maggio.

INFORMAZIONI

0341.702318 – 328.986.5630 – cultura@mandellolario.it

Prenotazioni obbligatorie: https://www.visitmandello.it/it/eventi