Onno e il Lago di Como hanno accolto la prima mostra “Incantatio”

OLIVETO LARIO – Buona partecipazione alla mostra “Incantatio” organizzata dal Comune di Oliveto Lario in collaborazione con la Galleria d’Arte LABORATORIO 31 di Bergamo, che si è svolta ieri, domenica, trasformando le antiche contrade della frazione di Onno in una scenografia suggestiva per le opere di giovani artisti emergenti. I visitatori hanno potuto ammirare le opere attraverso un percorso “en plein air” e interagire direttamente con gli artisti presenti.

LABORATORIO 31, nato nel 2021 e operante a Bergamo in via Borsetta 19 dal 2022, è dedicato a offrire una piattaforma per giovani artisti che desiderano mostrarsi al pubblico e uscire dai loro studi. Come sottolinea Sara Bonacina, gallerista e titolare della galleria, “Incantatio” rappresenta la prima esperienza della galleria al di fuori delle fiere d’arte, con l’intento di combinare l’incanto dell’arte con la bellezza naturale e storica del Lago di Como.

Claudio Gatti, Consigliere comunale con delega alla Cultura, ha commentato con entusiasmo il successo dell’iniziativa: “Il successo ottenuto da questa iniziativa non può che essere uno sprone per l’Amministrazione a continuare anche per il prossimo anno la strada intrapresa. Il connubio tra il nostro territorio e le opere d’arte si è dimostrato vincente grazie ad un dialogo che ne esalta la singola qualità e bellezza.” Questo commento evidenzia l’importanza dell’evento nel rafforzare il legame tra arte e territorio e la volontà dell’Amministrazione di proseguire su questa strada.

Gli artisti esposti sono stati: Bonacina Sara, Bonomelli Pamela, Casati Stefano, Cortesi Daiana, Ferrari Michele, Ferro Roberto, Furfaro Enzo, Gavazzi Stefano, Ghislanzoni Jacopo, Giacchi Denise, Mastropasqua Chiara, Pendezzini Marco, Petrone Vincenzo, Porcelli Sergio, Rossi Marco, Salice Silvia e Scarpellini Giacomo.

La mostra ha offerto un’opportunità unica per i visitatori di immergersi nell’arte contemporanea e di vivere un’esperienza che ha celebrato il dialogo tra l’arte e il patrimonio storico e naturale di Onno.

Si ringraziano per le foto: Stefano Casati e Jacopo Ghislanzoni