Onno. Ultimi sprazzi di Natale: domani il Presepe Vivente

Rimandato per maltempo, sarà rappresentato domani, domenica, dalle ore 14.00

Gli organizzatori: “Non vediamo l’ora di condividere questo momento speciale”

OLIVETO LARIO – Un po’ di magia del Natale continuerà ad albergare a Onno domani, domenica: dopo essere stato rimandato per maltempo, andrà in scena finalmente il Presepe Vivente.

Una rappresentazione che regalerà ancora per qualche istante un pizzo di atmosfera natalizia. “La nuova data è stata scelta con cura per garantire un evento indimenticabile, e siamo determinati a preservare l’atmosfera unica che il Presepe Vivente di Onno offre alla nostra comunità”, dichiarano gli organizzatori che invitano a unirsi a questa festa e a immergersi nell’incanto del Presepe Vivente per condividere ancora un po’ di gioia natalizia.

La manifestazione avrà inizio alle ore 14.00 e si concluderà alle 16.15, seguirà alle ore 16.30 la benedizione dei bambini in chiesa.

“Siamo grati per il sostegno continuo e non vede l’ora di condividere questo momento

speciale con tutti voi”, chiudono le menti dietro al Presepe Vivente.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consultare i canali social (Facebook e Instagram), o contattare presepeviventeonno@gmail.com.