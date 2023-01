Perledo. Tra musica e poesia, vive il ricordo di Antonia Pozzi

Buona partecipazione al concerto in onore della poetessa

PERLEDO – Commozione e trasporto sono i sentimenti che hanno prevalso ieri, domenica, tra il pubblico presente nella Sala Civica di Perledo per omaggiare Antonia Pozzi. Partecipato il concerto tra musica e poesia, dove si è reso più che mai vivido il ricordo della poetessa, omaggiata da Antonetta Carrabs e dalle sinfonie del Maestro Rossella Spinosa. Oltre a celebrare la figura di Pozzi, anche il suo amore per le montagne, la natura e le persone che hanno abitato il nostro territorio, e in particolar modo Pasturo, luogo prediletto dove la famiglia aveva una base d’appoggio.

Il ciclo di incontri per onorare Antonia Pozzi, organizzato nell’ambito del progetto Lecco Classica con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque e Lario Reti Holding, toccherà come prossima tappa Galbiate, venerdì 10 febbraio alle ore 18 presso l’Auditorium Cesare Golfari.