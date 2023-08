Piani Resinelli. Un centinaio di spettatori alla proiezione su Mirella Tenderini

Gradito dal pubblico il docufilm, regia di Paola Nessi

Oltre a essere fondatrice e direttrice della prima agenzia letteraria internazionale del libro, Tenderini è amante e frequentatrice della montagna

PIANI RESINELLI – Ha suscitato il gradimento del pubblico la proiezione del docufilm ‘Mirella d’arte e di montagna’: un centinaio gli spettatori presenti domenica sera ai Piani Resinelli per conoscere da vicino la figura di Mirella Tenderini, fondatrice e direttrice della prima agenzia letteraria internazionale del libro d’arte.

Non solo: Tenderini ha diretto una collana di viaggi ed esplorazione, ha tradotto in italiano volumi da quattro lingue diverse e ha scritto numerosi libri, soprattutto biografie di personaggi che come lei hanno dimostrato di avere nel cuore la montagna. E dal docufilm, regia di Paola Nessi, emerge proprio l’amore per questo contesto naturale e per la montagna, oltre che la narrazione della storia italiana dal secondo dopoguerra in poi, con immagini e ricordi dei bombardamenti di Milano, della famiglia sfollata per fuggire le bombe, degli studi a Londra.

A organizzare la serata Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, con la collaborazione della SEL ed il patrocinio dei Comuni di Abbadia, Mandello del Lario, Lecco e Ballabio.

Prossimi eventi in programma ai Resinelli saranno domenica 20 agosto alle ore 16.30 la presentazione del libro ‘Mario Rigoni Stern. Cento anni di etica civile, letteratura, storia e natura’ da parte di Giuseppe Mendicino al Rifugio SEL – Rocca Locatelli. A settembre invece, domenica 10 stesso posto e stessa ora, Andrea Vitali illustrerà due novità letterarie dell’anno.