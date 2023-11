Telethon. Armonie d’autunno nella chiesa di San Giorgio a Colico

Appuntamento sabato 11 Novembre ore 21

Il concerto vedrà protagonisti ben 3 cori

COLICO – 32° anno di raccolta fondi Telethon nella nostra provincia. Parte, infatti, proprio in questi giorni la nostra lunga maratona eventi in tutta la provincia di Lecco. Questo 2023 è un anno che segna una svolta per Fondazione Telethon: “Forse un giorno ripenseremo a questa data come al momento in cui abbiamo accolto, ancora una volta, un mandato che definisce chi siamo. Perché mentre ripetiamo che “ogni vita conta”, aggiungiamo “costi quel che costi”. Quest’anno, dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, abbiamo dovuto constatare che le malattie genetiche rare sono, purtroppo, ancora orfane. Al punto che terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente secondo le logiche attuali di sviluppo e commercializzazione dei farmaci e abbiamo fatto una scelta che è, secondo noi, irrinunciabile: mantenerle sul mercato e garantire che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. È una sfida enorme e per questo chiediamo ancora una volta l’aiuto di tutti”.

Il prossimo importante appuntamento a favore di Telethon è previsto per sabato 11 novembre alle ore 21 presso la chiesa di San Giorgio a Colico, sarà un concerto che vede protagonisti ben 3 cori:

Coro Valsassina : da ben 54 anni è protagonista del canto corale. Il gruppo, diretto da Maria Grazia Riva , è capace sempre di emozionare con un sempre rinnovato entusiasmo e con repertorio che varia dai brani di autore al canto popolare. Il presidente Combi si dice davvero contento di dare ancora una volta un piccolo contributo alla ricerca medica di Telethon.

: da ben 54 anni è protagonista del canto corale. Il gruppo, diretto da , è capace sempre di emozionare con un sempre rinnovato entusiasmo e con repertorio che varia dai brani di autore al canto popolare. Il presidente si dice davvero contento di dare ancora una volta un piccolo contributo alla ricerca medica di Telethon. Coro femminile FuturA : prende il nome dalla omonima canzone di Lucio Dalla. Nasce ufficialmente nell’ottobre del 2022 da un’idea del Maestro Maria Grazia Riva . È un coro che vanta di essere l’unica realtà interamente femminile con sede a Lecco.

: prende il nome dalla omonima canzone di Lucio Dalla. Nasce ufficialmente nell’ottobre del 2022 da un’idea del Maestro . È un coro che vanta di essere l’unica realtà interamente femminile con sede a Lecco. Coro misto Voci nel tempo di Cortenova: dopo un coro di sole voci maschili ed uno di sole voci femminili, questo ha il pregio di essere un coro misto. Anche questo coro è guidato dal Maestro Maria Grazia Riva.

Dunque il nome in comune di tutti questi cori che si esibiranno è proprio quello del Maestro Maria Grazia Riva che vanta studi di direzione corale presso la Civica Scuola di Musica di Milano e in seguito frequenta un corso internazionale di direzione di coro e d’orchestra. Un concerto in cui i cori si uniscono e le loro voci con la loro umanità sosterranno i fondamentali della ricerca medico scientifica.

Infatti la cosa più bella di questi cori è che mettono a disposizione la loro capacità e la le loro voci al servizio di Telethon per aiutare e per donare speranza ad ogni persona con una malattia genetica per cui non c’è ancora una cura. Sentitamente si ringrazia Don Lucio che apre la chiesa alle voci dei cori per Telethon. Un grosso grazie anche alla locale proloco e al comune per il sostegno e per il patrocinio. Entrata libera.