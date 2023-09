Tra Lago e Monti: l’ultimo concerto della rassegna cambia la location

La serata si terrà presso l’Anfiteatro di Dervio e non a Corenno Plinio

“Giro del mondo con sax e chitarra”, protagonisti il saxofonista Jacopo Taddei e il chitarrista Roberto Porroni

DERVIO – La 36^ edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti” ha avuto quest’anno uno straordinario successo, con la presenza di oltre 4.000 spettatori che hanno riempito i vari luoghi di svolgimento dei concerti. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 16 settembre alle ore 21 a Dervio. Il concerto, a ingresso libero, è previsto presso l’Anfiteatro di Dervio in via Lungolago degli Ulivi in fondo a via Fermi e non a Corenno Plinio come precedentemente previsto. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella Chiesa Parrocchiale di Dervio.

Protagonisti della serata, intitolata “Giro del mondo con chitarra e sax”, saranno il saxofonista Jacopo Taddei, una star mondiale di questo strumento, e il direttore artistico del festival, il chitarrista Roberto Porroni. In programma musiche di Bach, Piazzolla, Shostakovich, Morricone, Bacharach.

Il Festival di musica “Tra Lago e Monti” è diretto dal Maestro Roberto Porroni con il sostegno di Confcommercio Lecco, Deutsche Bank, Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo, Galletto Valle Spluga, Camera di Commercio di Como-Lecco e Ciresa Formaggi. Per informazioni: email biglietteria@amduomo.it o whatsapp 351 8962224.