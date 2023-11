Uscito il nuovo libro di Andrea Vitali: tornano le avventure del maresciallo Maccadò

Nelle librerie da martedì, celebra i quasi vent’anni del personaggio

La presentazione di ‘Sua Eccellenza perde un pezzo’ sarà martedì 7 novembre nella sala cinema della “sua” Bellano

BELLANO – Andrea Vitali e il maresciallo Maccadò sono tornati nelle librerie: da martedì l’autore bellanese e uno dei suoi celebri personaggi fanno capolino tra gli scaffali con ‘Sua Eccellenza perde un pezzo’, nuovo romanzo fresco di stampa edito Garzanti.

Un ritorno a vent’anni dalla prima apparizione su carta quello del maresciallo Maccadò: nel nuovo capitolo della sua storia farà da sfondo la bellezza lacustre di Bellano. Lo stesso paese sarà protagonista della presentazione del libro, la prima in assoluto, martedì 7 novembre alle ore 21.00 con luogo di appuntamento il cinema. In sala ci sarà anche Vitali: intervistato da Gianfranco Colombo, racconterà le origini e il futuro di uno dei suoi personaggi più amati.

Concluso il momento di dialogo, l’autore firmerà la copie del libro. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Prima dell’uscita del libero, a Vitali era stato dedicato un momento al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco, con la proiezione del docufilm ‘Le storie non ti lasciano mai. Andrea Vitali e l’Arte del Narrare’, diretto da Paola Nessi e incentrato proprio sulla sua persona.

TRAMA (SITO DI GARZANTI)

I fratelli Venerando e Gualtiero Scaccola sono titolari dell’omonima forneria a Bellano. Tirati su a pedate dal padre panettiere, conoscono solo il piccolo mondo del forno e dell’abitazione al piano di sopra. Si alternano in negozio con un sincronismo perfetto, che però inizia a cedere la mattina del 7 aprile 1930. Quel giorno, infatti, bussa alla porta del loro tran tran la lettera in cui il segretario del sindacato panettieri di Como chiede una mano per l’idea che gli è venuta: organizzare una gita in battello degli iscritti comaschi in quel di Bellano per celebrare l’anniversario della fondazione di Roma. E il mondo degli Scaccola sembra andare a gambe all’aria. Passare la missiva, con le relative incombenze, al segretario comunale, non li mette al riparo. Perché quello che si insinua nella loro quiete attraversa con la forza di un’onda irresistibile il cuore di Gualtiero, che ora smania per avere dalla vita tutto ciò che il lavoro gli ha impedito di godere. Ma in quella tiepida primavera sembra abbia iniziato a palpitare anche il cuore del carabiniere Beola, da qualche tempo osservato speciale del maresciallo Maccadò, preoccupato che il giovane non commetta sciocchezze violando il regolamento dell’Arma. Anche il maresciallo però dovrebbe stare attento, perché indispettire la moglie Maristella potrebbe rendergli la vita difficile. E finalmente arriva il gran giorno dei panettieri a Bellano, impreziosito dal Federale di Como in persona, che vorrebbe saperne di più di quel paese turbolento dove non si riesce a tenere in piedi una sezione del Partito neanche a piangere. Ma niente, dev’esserci qualcosa nell’aria che fa andare tutto storto, perché sul più bello un furto, che parrebbe inspiegabile, finisce per agitare acque già fin troppo mosse. In ‘Sua Eccellenza perde un pezzo‘, le inquietudini della Bellano di Andrea Vitali si mescolano con le morbidezze del paesaggio lacustre, creando quella magica combinazione che ha conquistato il maresciallo Ernesto Maccadò e affascina da sempre i suoi lettori.