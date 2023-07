Varenna. A Villa Monastero week-end di passeggiate culturali

Sabato ‘Passeggiate d’autore’ tra Villa Monastero e Fiumelatte

Domenica quattro spettacoli itineranti per fare ‘Due passi al chiaro di luna’ immersi nel Giardino botanico

VARENNA – Sarà un fine settimana dove si camminerà molto a Varenna, compiendo un viaggio in mezzo alla cultura in ogni forma e dimensione. Si comincerà sabato 22 luglio con le ‘Passeggiate d’autore’, arrivate al secondo appuntamento, con l’itinerario intitolato ‘La natura e la storia: a Varenna sulle tracce dei Plinii’. Un percorso lungo circa 2,5 chilometri per metà nel parco di Villa Monastero e per l’altra metà lungo un tratto della Greenway dei Patriarchi, itinerario pedonale che collega le frazioni di Varenna i cui abitanti un tempo erano chiamati i ‘patriarchitt’, perché in epoca medievale facevano parte del Patriarcato di Aquileia e non dell’Arcidiocesi di Milano.

Punto di ritrovo proprio alla storica dimora varennese, alle ore 10.00, nella loggia dopo la biglietteria. Lungo il percorso previsti cinque momenti di narrazione e letture. Nel giardino botanico di Villa Monastero saranno proposti brani di Paolo Giovio e Sigismondo Boldoni, che con le loro dotte e pionieristiche guide fondarono nel XVI-XVII secolo il mito del Lario come ‘Patria dei due Plinii’ e testimoniarono la trasformazione dell’antico monastero cistercense in villa della famiglia Mornico. Non mancheranno letture dalla ‘Naturalis Historia’ di Plinio il Vecchio, nel roseto (Plinio trattò dettagliatamente le virtù medicali delle rose) e presso la statua della ‘Clemenza di Tito’ di Comolli (proprio a Tito è dedicata la sua enciclopedia).

Una sosta intermedia si terrà nel camposanto di Varenna, detto ‘il cimitero degli inglesi’ per i numerosi figli di Albione che all’epoca del Grand Tour scelsero di riposare per sempre in questo luogo di grande suggestione, incastonato tra lago e montagna. Qui si leggeranno due brani di Mary Shelley (dal libro ‘A zonzo sul lago di Como’, edito nel 2020 da Sentiero dei Sogni) e di suo marito Percy (dal poema ‘Rosalind e Helen’) che propongono due riflessioni sulla vita e sulla morte ispirate da altrettanti viaggi sul Lario. Nella frazione di Fiumelatte si darà spazio anche alle suggestioni lasciate dai numerosi autori che in questa zona hanno ritenuto di collocare una delle ville di Plinio il Giovane (la Commedia, secondo alcuni situata dove oggi si trova Villa Capuana e secondo altri un poco più a Sud al confine tra Varenna e Lierna) e a Friedrich Nietzsche che in una lettera indica come ambita meta estiva per il suo gruppo di amici proprio Villa Capuana.

La fine della passeggiata è prevista per le 13.00 sul ponte che scavalca il Fiumelatte, dove si trova il cartello che lo indica come il più corto d’Italia. Per la precisione è secondo per brevità dietro l’Aril che si getta nel lago di Garda (175 metri contro 250), ma di sicuro è quello che ha maggiormente acceso la fantasia di scrittori, poeti e scienziati per la sua stagionalità e il sistema di grotte carsiche da cui sgorga. “A riscontro a Bellagio castello è il Fiumelaccio, el quale cade da alto più che braccia 100 dalla vena donde nasce, a piombo nel lago, con inistimabile strepito e romore. Questa vena versa solamente agosto e settembre”, annotò Leonardo da Vinci nel ‘Codice Atlantico’ attorno al 1493.

Conduce il percorso Pietro Berra, giornalista e scrittore, le letture sono affidate all’attrice Lorena Mantovanelli.

La passeggiata, organizzata dall’associazione Sentiero dei Sogni, nell’ambito del progetto Sulle orme dei Plinii, promosso dalla Provincia di Lecco e da Villa Monastero, con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni del Bimillenario di Plinio il Vecchio e del Comune di Varenna, e della seconda edizione del Lake Como Walking Festival.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto Valorizzazione dell’identità del giardino storico di Villa Monastero finanziato con il Pnrr M1C3 Investimento 2.3 Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Iscrizione obbligatoria attraverso il link http://varennaplinio.eventbrite.it. La passeggiata creativa è gratuita, mentre si pagherà il biglietto d’ingresso a Villa Monastero alla tariffa ridotta di 7 euro (5 euro per ragazzi 15-25 anni, gratuito fino a 14 anni compiuti o con abbonamento musei Lombardia), che include la visita al solo giardino botanico. Chi fosse interessato a visitare autonomamente anche la Casa museo può farlo versando 2 euro in più. Alla fine della passeggiata sarà possibile, per chi lo desidera, tornare ad approfondire la visita a Villa Monastero con lo stesso biglietto. Consigliata, per chi se la sente di camminare per altri 15 minuti in salita, colazione al sacco finale nell’area picnic accanto alle sorgenti del Fiumelatte.

Domenica ‘Due passi al chiaro di luna’ nel Giardino botanico

Non terminerà con la passeggiata d’autore il week-end culturale di Villa Monastero: domenica 23 luglio la perla di Varenna aprirà le sue porte a turisti e visitatori con lo spettacolo itinerante ‘Due passi al chiaro di luna’. Ideato e diretto da Sara Battisti, con la Scuola di Musical Original People di Bergamo, lo spettacolo valorizzerà il Giardino botanico nei suoi angoli più belli, attraverso performance artistiche.

“Desideriamo fortemente proseguire con la valorizzazione non solo estetica, ma anche e soprattutto culturale, con proposte che possano far vivere esperienze coinvolgenti e immersive nel Giardino botanico e nella Villa – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani –. Proponiamo questo spettacolo originale e suggestivo, con una serie di esibizioni che si svolgeranno in contemporanea e saranno ripetute più volte nel corso della serata per dare la possibilità ai visitatori di assistere a ognuna di esse. Una volta all’interno del giardino, gli artisti accompagneranno gli spettatori, suddivisi in piccoli gruppi, nelle varie postazioni”.

Dalle 17.00 alle 21.00 sarà possibile assistere alle esibizioni di danzatori, attori e musicisti in quattro diverse location:

1. In prossimità del tempietto neoclassico andrà in scena lo spettacolo di danza e violino ‘La luna e le stelle’. Sara Battisti danzerà sulle note del violinista Jacopo Ogliari, trasportando il pubblico in un mondo magico, dove la realtà si unisce alla fantasia. Le bellezze del Giardino botanico verranno esaltate dai suoni e dai movimenti degli artisti, per un’esibizione dalle atmosfere misteriose e oniriche.

2. A pochi passi dal tempietto, gli artisti della Scuola Musical Original People proporranno lo spettacolo di danza contemporanea e aerea ‘Le ninfe dei boschi’. Sulle musiche della violinista Lindsey Stirling, del pianista Ludovico Einaudi e del compositore Philip Glass, danzatori e teatranti si esibiranno con costumi e trucchi scenografici, sempre ispirati al contesto naturalistico.

3. Nella zona del loggiato a lago spazio alle note celtiche della Locomotive Band. Gli spettatori vivranno il clima suggestivo creato dalle musiche ispirate alla famosa trilogia fantasy ‘Il Signore degli Anelli’ di Tolkien.

4. ‘Sinfonia delle sfere’ è lo spettacolo di teatro-danza che scalderà l’area sopra la darsena. In collaborazione con Arhat Teatro e con la regia di Pierluigi Castelli e Sara Battisti, la rappresentazione vedrà impegnati gli artisti in una coinvolgente performance tratta dalla tragedia “Salomè” di Oscar Wilde. I costumi a tema e le musiche di Mike Oldfield renderanno lo spettacolo ancor più accattivante.

Il costo dell’evento è compreso nel biglietto d’ingresso.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di riqualificazione e valorizzazione del Giardino botanico, sostenuto grazie al finanziamento Pnrr.

Le altre iniziative culturali in corso

Intanto proseguono anche le altre iniziative culturali previste nel calendario estivo di Villa Monastero. In occasione del recente centenario della morte del pittore lombardo Gerardo Bianchi, fino al 27 agosto è visitabile negli spazi della Casa Museo la mostra Donne di fiori – Gerardo Bianchi (Monza 1845-1922), pittore fotografo, curata dalla conservatrice Anna Ranzi. In esposizione una trentina di dipinti dell’artista e più di sessanta fotografie realizzate tra la fine dell’Ottocento e i primi vent’anni del Novecento.

Accanto a questa mostra, la Provincia di Lecco presenta l’esposizione “Un territorio, un mondo“,curata da Antonella Cassinelli e Adolfo Lo Stracco. Quattordici diapositive con immagini del territorio lariano, appartenenti al fondo fotografico didattico conservato presso il Servizio Istruzione e Formazione professionale della Provincia di Lecco,

Le mostre si inseriscono nel calendario di eventi dell’iniziativa ‘Tra monti e acque…il nostro territorio racconta’, promossa dalla Provincia di Lecco, in collaborazione con il Sistema Museale della provincia di Lecco, dedicata quest’anno al tema della fotografia.

