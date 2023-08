Varenna. La mostra internazionale per artisti naif prosegue fino al 3 settembre

In concorso ben 70 opere di altrettanti artisti provenienti da tutto il mondo

VARENNA – Prosegue con successo a Varenna la mostra internazionale per artisti naïf, giunta alla 53^ edizione, che vede in concorso ben 70 opere di altrettanti artisti provenienti da tutto il mondo. Nella chiesa di Santa Marta i visitatori e gli estimatori del naïf possono ammirare fino a domenica 3 settembre tutti i dipinti e le sculture in concorso, così come altre opere fuori concorso, che ugualmente vivacizzano e colorano come ogni anno la rassegna.

Dagli esordi a oggi, l’evento ha assunto nel tempo un carattere sempre più internazionale, aprendosi a nuovi artisti e paesi di provenienza. Visitare la mostra è l’occasione per scoprire artisti e opere che arrivano dall’Italia, dall’Europa e da ben più lontano… da Israele, Libano, India, Cuba, Brasile e Uruguay… accomunati dall’espressione naïf declinata in stili e tecniche anche molto differenti l’una dall’altra.

Il tema che quest’anno ha ispirato la realizzazione delle opere da parte degli autori è La fantasia naïf non ha confini! È anche a disposizione il catalogo della mostra 2023 con le immagini di tutte le opere in concorso: in copertina spiccano le opere premiate alla scorsa edizione.

Sarà interessante scoprire anche quest’anno quale opera avrà meglio interpretato, con originalità e autentica espressione naïf, il tema proposto dagli organizzatori Anche i visitatori possono concorrere all’assegnazione di due premi, votando l’opera preferita attraverso il referendum aperto ad adulti e ragazzi: le schede voto sono disponibili all’ingresso della mostra e si può esprimere la propria preferenza per tutta questa seconda settimana di esposizione, dopodiché, da domenica 27 agosto, verranno decretati i vincitori e assegnati tutti i premi. Durante l’ultima settimana di esposizione, dal 27 agosto al 3 settembre, si potranno così ammirare in mostra le opere premiate. Per gli artisti che hanno preso parte a questa edizione ci sarà poi una cerimonia di premiazione domenica 3 settembre alle ore 16.30, presso l’Hotel Royal Victoria. L’esposizione, nella giornata conclusiva, chiuderà alle ore 13. La Pro Varenna e il Comitato Organizzatore danno il benvenuto a tutti i visitatori!

LA LOCANDINA DELLA MOSTRA