Varenna. Scatti di Alberto Locatelli in ‘AQA, tra poetica e crisi idrica’

Da venerdì fino al 16 luglio la mostra nella Chiesa di Santa Marta

Insieme alle immagini del fotografo mandellese, anche gli acquarelli di Chiara Cerea e Franco Galbusera

VARENNA – Far riflettere sulla bellezza, la necessità fisica e spirituale che l’uomo ha per l’acqua, in un tempo in cui la crisi idrica rappresenta una rilevante problematica. E’ l’obiettivo delle immagini di Alberto Locatelli, mandellese, che insieme agli acquarelli degli ex compagni di scuola Chiara Cerea e Franco Galbusera, saranno in mostra a Varenna, nell’esposizione ‘AQA, tra poetica e crisi idrica’.

Presenta da domani, venerdì, fino al 16 luglio, nella Chiesa di Santa Marta, in via IV Novembre, nasce dall’esigenza di conciliare la passione artistica dei tre autori con la preoccupazione per il futuro dei nostri fiumi e, in definitiva, del nostro habitat. Recentemente Locatelli, Cerea e Galbusera si sono ritrovati intorno ad alcuni tratti comuni quali l’amore per la natura e l’arte.

L’acqua viene presentata da molti punti di vista, principalmente da quello poetico e romantico attraverso gli acquarelli di Franco Galbusera e Chiara Cerea, ma anche con uno sguardo al problema ambientale attraverso le bellissime immagini di Alberto Locatelli, che, per l’occasione, terrà due slide show sul percorso dell’Adda dalla sorgente alla foce e sulla situazione dei ghiacciai e dei fiumi.