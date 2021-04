Villa Monastero di Varenna riapre alle visite

Casa museo, mostre e giardini botanici. Nel weekend prenotazione obbligatoria

VARENNA- Con il recente passaggio alla zona gialla, sabato 1 maggio il Giardino botanico e la Casa Museo di Villa Monastero riapriranno al pubblico dopo alcuni mesi di chiusura. Il Giardino botanico di Villa Monastero rimarrà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30.

La Casa Museo riaprirà con le seguenti modalità e orari: sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30 con prenotazione obbligatoria tramite il circuito Vivaticket, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.30.

I visitatori potranno accedere alla Casa Museo e al Giardino botanico in totale sicurezza: gli ingressi saranno contingentati per evitare assembramenti e per consentire il distanziamento di almeno un metro.

Le mostre in corso

Proseguono fino al 16 maggio le due mostre in corso: “Fiori nel vento – ventole e ventagli floreali dell’Ottocento” e “Carte in… Cantate” Antonio Ghislanzoni e Amilcare Ponchielli attraverso le lettere dell’Archivio di Villa Monastero e altri inediti documenti, con scenografie di Luigi Bartezago

Continua fino al 30 maggio nello spazio espositivo di Villa Monastero la mostra fotografica #scattalestate, relativa al contest online promosso la scorsa estate da Acel Energie, AEVV Energie ed Enerxenia, brand della società Acel Energie Srl presenti e attivi nella vendita di gas naturale ed energia elettrica in provincia di Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio, Varese e Venezia.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di valorizzare le risorse paesaggistiche dei territori e le potenzialità di accoglienza che, soprattutto in una fase di pandemia, emergono anche in relazione al turismo di prossimità, affidando a chi abita in queste aree il compito di raccontare, attraverso lo scatto fotografico, il luogo che gli sta più a cuore o il paesaggio che maggiormente sente come suo, capace di trasmettergli emozioni e sensazioni uniche. In premio per i vincitori delle tre selezioni pacchetti turistici e di esperienze da spendere in questi stessi luoghi, ma soprattutto l’occasione di raccontare, attraverso gli scatti fotografici esposti a Villa Monastero, le bellezze del proprio territorio.

Villa Monastero in battello

A seguito di un accordo con la Direzione di Esercizio della Navigazione sul lago di Como, dal 1° maggio sarà attiva anche una promozione rivolta a chi utilizzerà il servizio di linea per raggiungere e visitare Villa Monastero o che al termine della visita vorrà fare un viaggio sul lago utilizzando le corse di linea.

“Questa iniziativa – spiega la Consigliera provinciale delegata alla Cultura, Turismo e Villa Monastero Irene Alfaroli – vuole rappresentare un’ulteriore occasione di promozione per Villa Monastero e un incentivo all’utilizzo del servizio pubblico di navigazione come mezzo alternativo alla viabilità stradale, spesso congestionata, contribuendo anche a ridurre l’inquinamento ambientale”.

La promozione consentirà l’applicazione di riduzioni sull’acquisto dei biglietti di corsa semplice, andata e ritorno o libera circolazione giornaliera, per viaggiatori. Per ottenere la riduzione basterà presentare alle biglietterie della Navigazione Lago di Como il biglietto d’ingresso a Villa Monastero intero (in formato cartaceo o elettronico, su smartphone/tablet), con data di validità corrispondente al giorno del viaggio.

La promozione consentirà anche l’applicazione dello sconto di un euro per l’acquisto del biglietto d’ingresso intero al Giardino botanico e alla Casa Museo o del biglietto d’ingresso intero solo al Giardino botanico. Per ottenere la riduzione basterà presentare alla biglietteria di Villa Monastero un titolo di viaggio della Navigazione Lago di Como (in formato cartaceo o elettronico, su smartphone/tablet) sul quale la data di validità corrisponde al giorno della visita.

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc.