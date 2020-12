Villa Monastero si illumina per Natale: programmate le riaperture

Luci natalizie vestono a festa Villa Monastero di Varenna

Riapre alle visite il Giardino Botanico, ecco date e orari

VARENNA – Villa Monastero a Varenna si prepara a immergersi nel clima natalizio; dopo il periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria, la Provincia di Lecco ha definito la riapertura del Giardino botanico di Villa Monastero sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle 10.00 alle 17.00. Per l’occasione sarà aperta anche la caffetteria.

Inoltre sono già programmate altre aperture a dicembre e gennaio, che saranno confermate o meno in base alle imminenti decisioni del Governo sugli spostamenti nel periodo delle festività.

I visitatori potranno riscoprire il fascino di una suggestiva passeggiata in un singolare Giardino, ricco di specie botaniche fra terrazze e belvedere panoramici con inconsueti scorci sul bacino centrale del lago di Como. Fra il verde e i fiori del parco si possono ammirare statue, fontane e sculture ornamentali, oltre al gruppo marmoreo del Comolli noto come La Clemenza di Tito.



Fino all’Epifania Villa Monastero si unisce al Lake Como Christmas Light, progetto che prevede l’illuminazione di alcune meraviglie architettoniche in posizioni panoramiche strategiche sul lago di Como, con la tecnica dell’archistruttura artistica. Anche la facciata e l’ingresso di Villa Monastero sono punti illuminati e fanno parte di questo spettacolare “presepe naturale” che rende i borghi del Lago di Como un itinerario di luci in un connubio di emozioni e bellezza.

Riapre anche la Casa museo

La Casa Museo con le sue 14 sale ricche di storia sarà riaperta in sicurezza appena le disposizioni governative lo consentiranno. Nell’attesa della riapertura, i visitatori possono ammirare il nuovo video realizzato con drone con le bellezze della Villa ed effettuare il tour virtuale interattivo con il racconto degli ultimi proprietari Marco e Rosa De Marchi.

La mostra Carte in… cantate. Ghislanzoni e Ponchielli attraverso le lettere dell’archivio di Villa Monastero e altri documenti e immagini è prorogata fino al 4 aprile 2021; inoltre è confermata la programmazione delle mostre previste nel 2021, che verrà presentata prossimamente.

Dal 21 al 31 dicembre la Provincia di Lecco aderisce all’iniziativa Disegniamo l’arte da casa, una nuova attività digitale promossa da Abbonamento Musei, con lo scopo di valorizzare i ritratti dell’artista Orlando Sora, recentemente acquisiti tramite donazione.

Biglietti e informazioni

In occasione delle festività natalizie sarà possibile acquistare biglietti per l’ingresso al Giardino botanico e alla Casa Museo validi per tutto il 2021, per un regalo originale che valorizza la cultura e arricchisce chi lo riceve. Per informazioni: villa.monastero@provincia.lecco.it.

Per informazioni: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.