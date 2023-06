Vittorio Sgarbi e Antonio Canova ‘fermano il tempo’ a Villa Monastero

Il critico e la storia di Canova catturano l’attenzione di Sala Fermi

“Con il bicentenario, si è preso atto della grandezza di Canova”. Filo conduttore tra dimora varennese e artista le Stele Mellerio a Possagno

VARENNA – Arte nell’arte, epoche intrecciate, luoghi collegati da un filo sottile. Dopo due giorni di soggiorno sul Lago di Como, Vittorio Sgarbi è approdato a Villa Monastero per restituire la storia che unisce la dimora ad Antonio Canova (1757-1822) e, più precisamente, al paese natale in cui l’artista è anche sepolto, ovvero Possagno (in Veneto ndr).

E ieri sera, lunedì, di fronte a uno spettacolare tramonto sulle acque lacustri, è apparso all’orizzonte il sottosegretario al Ministero della Cultura, accolto da una schiera di istituzioni e spettatori pronti ad ascoltarlo in conferenza presentare ‘Canova e la bella amata’, tra cui la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hoffman e Anna Ranzi, conservatrice della Casa Museo, che hanno fatto gli onori di casa in Sala Fermi.

“Lo scorso anno si è celebrato il bicentenario dalla morte di Canova – ha sottolineato il critico d’arte – ricorrenza in cui si è preso atto della grandezza di questo artista, l’ultimo grande artista italiano, dopo il primo centenario dalla nascita (nel 1957, ndr) dove fu messa in atto un’opera di svalutazione”. E non solo in quell’occasione: durante il primo centenario dalla morte (nel 1922, ndr), regnava in Italia il fascismo, e neanche lì a Canova fu dato il giusto riconoscimento, quello che meritava.

Ma adesso, nella Gypsotheca Canova di Possagno (di cui Sgarbi è presidente), si è cercato di ricomporre questa ‘frattura’, e con lei anche il nesso con Villa Monastero. Nella dimora varennese è infatti presente un elemento decorativo, su un cassettone del salottino Mornico, ispirato alle Stele Mellerio di Canova che, recentemente, si sono riunite proprio a Possagno, per celebrare il bicentenario. Rimosse, smembrate dalla loro originaria collocazione (Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza), rischiarono di finire in Germania, ma fortunatamente furono bloccate e acquistate da Regione Sicilia. Ora, grazie anche all’intervento del Professore, si sono ricongiunte: “Abbiamo ricostituito un organismo che era stato mutilato”.

“Chi vuole davvero capire Canova deve andare a Possagno – continua Vittorio Sgarbi – tutto quello che lui ha concepito sta lì. Opere, memorie, mausoleo. Tutto. Lì è nato e ha chiuso un ciclo, costruendo il suo stesso sepolcro pochi anni prima di morire, grande come il Pantheon”.