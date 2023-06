Mandello dà il benvenuto all’estate con la Festa della Musica

Artisti fuori dai locali e nelle vie di Mandello, come vuole la tradizione

Folta partecipazione del pubblico, variegato quanto i generi musicali

MANDELLO – ‘Vivi la vita’. E a Mandello di vita ieri sera, mercoledì, ne è stata vissuta tanta durante la Festa della Musica, nel pieno rispetto del motto che quest’anno ha caratterizzato l’edizione.

Tantissimi hanno deciso di riversarsi nelle strade, in ascolto delle melodie provenienti dalle nove postazioni allestite per il paese, soprattutto in zona lago. Grandi, piccoli, ragazzi, famiglie…un pubblico estremamente variegato, al pari della musica proposta.

Dalla disco di Dj Falbo, al country di 700 metri sopra il cielo, all’eleganza classica di Orchestra Stoppani in musica, alla carica energetica di Errata Corrige e Rapado Monashima. Senza dimenticare Kesper, Surfin’ Claire and the whisky Rockers, VR2 Duo Tribute Band, Old Twister, Sugar Road, JS Band, Dj Franco I e Franco IV, Tina Turner by Titti.

Tutti, in egual modo, hanno portato aria di vitalità a Mandello: in ogni angolo, in ogni strada, fuori da ogni locale, si percepiva la voglia di far festa e condividere bei momenti nel segno della musica. Così come il desiderio di dare un caloroso benvenuto alla stagione estiva (aggettivo che, peraltro, delinea alla perfezione il clima della serata, in senso meteorologico).

Insieme ai suoni che si elevavano dagli strumenti, se n’è infatti avvertito un altro, altrettanto forte: quello dell’estate che avanza.

GALLERIA FOTOGRAFICA