Airuno. Debora Villa sul palco del Teatro Smeraldo con Telethon

L’appuntamento è per sabato 4 maggio

L’incasso della serata sarà a favore di Telethon

AIRUNO – Lo show di Debora Villa, noto volto della comicità televisiva nazionale (Zelig, Colorado), nota ai più per il suo personaggio, Patti di Camera Cafè, sarà presente al Teatro Smeraldo di Airuno per il suo Recital di pura comicità: con “20 di risate“, Debora Villa festeggia i suoi primi 20 anni di carriera. In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo grande repertorio raccontato tutto con il suo grande cinismo comico. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 21.

“Da 33 anni dedichiamo ogni giorno a questa causa e la nostra energia continuerà a contagiare i cuori pulsanti di un territorio, quello della provincia di Lecco che non ha mai nascosto il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa, la nostra, fatta molto tempo fa a quegli 8 milioni di bambini che ogni anno nel mondo nascono con una delle 700 malattie genetiche ad oggi conosciute. Ora che le cure ci sono, dobbiamo perseguire la volontà di mettere al fianco di ogni malattia genetica la parola cura” commenta Renato Milani, coordinatore Telethon Provincia di Lecco.

Ultimi biglietti disponibili sul sito nonsoloturismo.net. Biglietto prezzo unico: 22 euro. Posti tutti numerati senza costi di prevendita. Info al 3497837200