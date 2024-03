“Armonie visive di forme in equilibrio”: le sculture di Franco Boaretto in mostra a Verderio

L’inaugurazione è in programma sabato 9 marzo a La Salette

Boaretto esplora la forma umana dove la sua abilità nel plasmare la ceramica attraverso la tecnica raku, si fonda con un’introspezione dell’essere

VERDERIO – L’esposizione di Sculture Raku di Franco Boaretto, dal titolo “Essenza della Figura Umana” della seconda fase della mostra “Armonie visive di forme in equilibrio“, viene inaugurata sabato 9 marzo alle ore 16 presso La Salette di Verderio. E’ possibile visitare la mostra dal 9 marzo al 2 giugno 2024.

Nella fase espositiva intitolata “Essenza della figura umana”, Franco Boaretto esplora la forma umana con un approccio rinnovato, dove la sua abilità nel plasmare la ceramica attraverso la tecnica raku si fonde con un’introspezione profonda dell’essere.

Le sue creazioni non sono semplici sculture, ma entità che respirano, dialogano con lo spazio, assumendo un carattere etereo e fluttuante. Boaretto trasforma l’argilla in una danza di luci e ombre, dove ogni figura si rivela e al contempo si nasconde, invitando l’osservatore in un viaggio attraverso la fragilità e la forza dell’umano.

L’evento inaugurale di sabato 9 marzo 2024 alle ore 16, vista anche la prossimità con la Festa della Donna, avverrà con un frizzante momento di confronto sul tema “La figura femminile tra arte, società e sport“, in una location unica come il Loggiato delle Torri di Cascina La Salette a Verderio con la partecipazione di: Alessandra Marzari, Presidente Vero Volley. Alessia Galbiati, Imprenditrice La Salette. Chiara Medolago, Storica dell’arte. Alessandra Marzari condividerà la sua esperienza nel promuovere l’eccellenza e l’integrità nello sport, mentre Alessia Galbiati e Chiara Medolago portano la loro visione innovativa sull’arte e l’educazione.

“La mostra di Boaretto sta creando grande richiamo di pubblico nonché stupore e meraviglia tra i nostri clienti” – dichiara Alessia Galbiati di La Salette – sarà per me un piacere confrontarmi il 9 marzo con una donna di grande carisma e spessore come Alessandra Marzari, di cui sono ammiratrice per la capacità dimostrata nella creazione e conduzione del progetto nel mondo della pallavolo, nonché ritrovare il guizzo e la profondità di Chiara Medolago che già ci ha incantato nell’ambito del primo evento”.