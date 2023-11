Barzanò, ricco cartellone di eventi e attività con Natale Insieme

Sabato l’inaugurazione della mostra di presepi ospitata nella Canonica di San Salvatore

Ricco il calendario di attività ed eventi a dicembre con laboratori e spettacoli per bambini, presentazioni di libri, un ricco street food e un market di Natale

BARZANO’ – Più di 100 presepi artigianali, artistici, creativi e da collezione, provenienti dall’Italia e dal mondo. Verrà inaugurata sabato 2 dicembre alle 16, all’interno della canonica romanica di San Salvatore, la seconda edizione della Mostra di Presepi.

Organizzata dalla commissione Cultura del Comune di Barzanò, in collaborazione con la Pro Loco, ha raccolto l’adesione di molte realtà associazionistiche e collettive locali, e di numerosi cittadini appassionati o collezionisti. La mostra rimarrà aperta al pubblico nello storico edificio affrescato di via Castello, fino a sabato 6 gennaio con i seguenti orari: sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12. Sarà inoltre aperta venerdì 8 dicembre dalle 14 alle 18 e chiusa domenica 24 e 31 dicembre.

Le iniziative organizzate da Commissione Cultura e Pro Loco, proseguono per tutto il mese, con un calendario di attività ed eventi che prevede laboratori e spettacoli per bambini, presentazioni di libri, un ricco street food e un market di Natale.

Sabato 9 dicembre alle 15.30, alla biblioteca di via Pirovano 5, “Tra gli alberi. Laboratorio natalizio per bambini e famiglie”. E’ prevista la realizzazione di un alberello in legno o in panno, accompagnata da una lettura con Kamishibai, “Piccolo Mugo”. Organizzato da La Grande Casa con partecipazione libera, iscrizioni inviando una mail a biblioteca@comune.barzano.lc.it.

Sabato 16 dicembre la giornata inizia alle 10.30 alla biblioteca di via Pirovano 5, con “Suonami una storia”, progetto musicale sulle note de Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Organizzato da Associazione Molo con ingresso libero, adatto a bambini dai 5 ai 9 anni.

Dalle 15 presepe vivente alla Scuola Primavera di via Leonardo da Vinci 18.

Alle 17 alla biblioteca di via Pirovano 5, Stella Bellomo presenta il libro “La magia

dell’inverno”, dedicato a cucina green, decorazioni della tavola e della casa: sarà accompagnata da un laboratorio natalizio per adulti. L’ingresso è libero, per l’occasione la biblioteca resterà straordinariamente aperta fino alle 21.

Dalle 17.30 alle 22 in centro al paese, da via Manara a piazza Mercato, lungo vicolo Cappelli e via Pirovano, sarà allestito lo street food di Natale organizzato dalla Pro Loco, con market, panettone e vin brulè, cibo dolce e salato, negozi aperti fino alle 22. Inoltre dalle 18 alle 20 musica natalizia con un violinista in viale Manara, dalle 19 alle 21 in piazza Mercato Dj set “Christmas Young” con Dj Giove, alle 20 in viale Manara concerto gospel con “The Singer Choir”, per concludere alle 21.30 in piazza Mercato con lo spettacolo di proiezioni “Laser show”.

Domenica 17 dicembre dalle 9 alle 17, market di Natale in piazza Mercato, riservato a

hobbisti e associazioni. Alle 10 è previsto l’arrivo di Babbo Natale, alle 15 musica con la piva e la Banda Santa Cecilia.