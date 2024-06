Brianza Classica: il 29 giugno appuntamento a Casatenovo

L’appuntamento è per sabato 29 giugno

CASATENOVO – Torna con un nuovo appuntamento la rassegna dal titolo “Nel Segno di Puccini“. Si tratta della rassegna musicale del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica, dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli e giunta alla sua XXI edizione. Il prossimo appuntamento è per sabato 29 giugno alle ore 20.30 a Casatenovo dove ad attendere il pubblico ci saranno due ospiti provenienti dal Portogallo.

I Maestri Eudoro Grade e Ricardo Martins presenteranno il concerto dal titolo “Dusul: fatalità e spensieratezza nella musica portoghese“. Eudoro Grade è un chitarrista internazionale, è una figura centrale nella promozione della chitarra in Portogallo ed è il fondatore del duo DUsul con il chitarrista Ricardo Martins.

“Il programma della serata prevede il tema brillante e malinconico allo stesso tempo, ideato appositamente per chitarra classica e per chitarra portoghese, strumento ideale per l’accompagnamento del ‘fado’ (musica del fiato). Si tratta di un genere di musica popolare portoghese, tipico delle città di Lisbona e Coimbra e che dal 2011 è riconosciuto dall’Unesco come patrimonio intangibile dell’umanità” spiegano gli organizzatori.

Eudoro Grade, nel corso della sua carriera artistica, ha eseguito concerti da solista, partecipato a concerti di musica da camera e collaborato con orchestre, realizzando tappe in Portogallo e nel mondo. È il fondatore del Concordis Guitar Quartet, con il quale ha registrato il cd “Encontros”. Ha inoltre fondato il duo Guirimbadu con il percussionista Vasco Ramalho e il duo Dusul con il chitarrista Ricardo Martins.

Oltre alla sua carriera di concertista, coordina il progetto “Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve” e presiede l’Associazione Chitarristica dell’Algarve. È anche direttore artistico dei Festival Internazionali di Chitarra di Lagoa e Faro e del Concorso Internazionale di Chitarra di Lagoa. Insegna al Conservatório Regional do Algarve Maria Campina.

Ricardo Martins, sempre influenzato da vari generi musicali, ha trovato nella chitarra portoghese un modo per esprimere i suoi sentimenti sonori. Sebbene si dedichi principalmente all’accompagnamento del Fado, vede nella chitarra portoghese una capacità come strumento solista, suonando sia la chitarra di Lisbona che la chitarra di Coimbra. Nel 2014, ha registrato il suo primo album strumentale di chitarra portoghese e nel 2017 l’album intitolato Cantos e Lamentos. Nel corso della sua carriera musicale ha eseguito la sua musica nei paesi più diversi: Portogallo e nel mondo.

“Ringraziamo il Ministero della Cultura (Mic), Regione Lombardia Il Consiglio, la Provincia di Monza e Brianza e la provincia di Lecco per il patrocinio. La Fondazione Comunitaria del Lecchese, la Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus, Nuovo Imaie, la Banca Popolare di Sondrio e ogni singola amministrazione comunale per il sostegno alla rassegna. Progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura – continuano gli organizzatori -.Le iniziative e gli eventi per un maggior coinvolgimento dei giovani sono realizzati grazie alla collaborazione della Fondazione Piseri di Brugherio, L’Associazione MusicArt di Lesmo e l’Associazione APS Arché di Osnago. Si ringrazia Fondazione Stefania Onlus, la Cooperativa Il Volo e l’Azienda Agricola Cascina Rampina”

Brianza Classica tornerà con un weekend musicale il 4, 5, 6 e 7 luglio.

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 335.5461501