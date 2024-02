Brivio a Teatro: riprende la rassegna teatrale con “Mato de guera”

Appuntamento sabato alle 21 con la rassegna Brivio a teatro

Sul palco Gigi Mardegan con “Mato de guera”

BRIVIO – Sabato 10 febbraio 2024 alle 21 imperdibile appuntamento con la stagione teatrale organizzata dalla Proloco di Brivio in collaborazione con la compagnia Ronzinante di Merate.

A calcare il palcoscenico sarà la compagnia Satiro Teatro”di Treviso, con lo spettacolo “Mato de Guera” di Gian Domenico Mazzocato, interpretato da un grande attore, Gigi Mardegan.

Mato de Guera è un testo che utilizza la prima guerra mondiale come spunto per una analisi della guerra tout court e sulla sua inutilità, gettando uno sguardo anche sui profughi che si disperdono in mille rivoli in quel continente sconosciuto che è l’Italia e sui prigionieri che non tornano.

“Con questo spettacolo” – dichiarano gli organizzatori – raggiungiamo un livello teatrale e artistico molto alto. La nostra rassegna, seppur composta da spettacoli di compagnie non professionistiche, vuole dare spazio ad un teatro che fa della qualità il suo principio cardine. E “Mato de Guera” è sicuramente uno di quegli spettacoli che ci aiuta a raggiungere questo scopo”.

La rassegna briviese proseguirà sabato 24 febbraio con “Duello – Il gioco dell’assassino”

della Filodrammatica Orenese, un thriller ad altissima tensione.

Il biglietto di ingresso costa 13 euro, il ridotto 11 euro (riservato a soci ProLoco, under 25, over 70).

Info e prenotazioni: in sede Pro Loco di Brivio (Via Cantù, 14) il sabato dalle 10 alle 12.30, via email prolocobrivio@gmail.com o al numero 377.334.34.13