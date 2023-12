Chiusura con premiazioni per il 7° Festival nazionale di teatro Città di Merate

Sabato scorso si sono tenute le premiazioni del festival nazionale di teatro Città di Merate

In programma ora a dicembre tre spettacoli con Ronzinante

MERATE – Serata conclusiva del 7° festival nazionale di teatro “Città di Merate” sabato 2 dicembre all’auditorium comunale “Giusi Spezzaferri”. Introdotta da un frizzantissimo Riccardo Cogliati, la serata ha preso il via con il debutto della nuova produzione di Ronzinante, ovvero “Il Calapranzi” di Harold Pinter. Uno spettacolo sicuramente di non facile lettura che si allontana parecchio dai generi per i quali la compagnia meratese si è distinta in questi ultimi anni, ma che ha catturato l’attenzione del pubblico raccogliendo pareri molto positivi da parte dei numerosi spettatori presenti.

A seguire, sempre con la conduzione di Riccardo Cogliati, si sono avvicendate sul palco le compagnie risultate vincitrici nelle varie categorie: la miglior regia è stata assegnata a Laura Nocelli del Teatro dei Picari di Macerata per lo spettacolo “L’Inganno in maschera” (voto del pubblico 8,38/10) mentre il premio per il miglior attore è stato aggiudicato a tutti e tre i protagonisti dello spettacolo “A lo stesso punto, però a n’ata parte” (voto del pubblico 8,83/10) della compagnia CO.C.I.S. – Teatro 99, ovvero Paolo Capuozzo, Vito Scalia e Maurizio Picariello.

Miglior attrice è risultata Laura Bozzi della Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, una delle protagoniste dello spettacolo “La stanza di Veronica” (voto del pubblico 8,93/10); il maggior gradimento del pubblico, così come il premio miglior spettacolo per gli studenti del Liceo Agnesi, è stato assegnato a “La Stanza di Veronica”. Infine si è aggiudicato il premio miglior spettacolo assoluto la compagnia CO.C.I.S. – Teatro 99 di Mercogliano (Avellino) con lo spettacolo “A lo stesso punto, però a n’ata parte”.

Al termine della premiazione l’Assessore alla Cultura del Comune di Merate Fiorenza Albani ha sottolineato come l’attività di Ronzinante per Merate sia veramente intensa, ricca e variegata, considerando un fiore all’occhiello questo Festival che riesce a portare nella città spettacoli da tutti Italia di altissima qualità e con un grande riscontro di pubblico.

Ed è proprio su questo aspetto che gli organizzatori hanno voluto chiudere la kermesse, ringraziando di cuore gli spettatori che, attraverso la loro affezione alla rassegna, oltre a sostenerla economicamente, stimolano l’associazione Ronzinante a migliorare di anno in anno la proposta.

E’ giusto ricordare che, infatti, il Festival è totalmente autofinanziato attraverso i contributi degli spettatori e grazie alla raccolta delle quote di iscrizione al bando che Ronzinante emette ogni anno al fine di selezionare i migliori spettacoli.

Con queste premesse, risulta quindi scontato che già da gennaio si penserà all’ottava edizione del Festival, alla quale si arriverà però dopo i tanti appuntamenti già programmati.

Primi fra tutti, i tre spettacoli di dicembre che si svolgeranno nella sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto a Merate: si comincia domenica 10 dicembre alle 17.30 con la replica straordinaria de “Il Calapranzi” mentre sabato 16 dicembre alle 16.30 lo spettacolo natalizio “Quanto manca” di e con Stefano Pirovano (consigliato dai 4 anni in su); giovedì 28 dicembre alle 21 lo spettacolo “Ricordo di Natale” con Stefano Panzeri.

Per assicurarsi i posti a disposizione nello spazio di Novate, sarà sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a info@ronzinante.org