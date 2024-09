“La storia diventa paesaggio”: il 21 escursione sul Monte di Brianza

Appuntamento sabato 21 settembre con la proposta dell’associazione Monte di Brianza

L’obiettivo è mettere in mostra le caratteristiche storiche-paesaggistiche del territorio

CALCO – L’Associazione Monte di Brianza, in collaborazione con il Cai di Calco, organizza un’escursione per esplorare le caratteristiche storiche e paesaggistiche del Monte di Brianza. L’appuntamento è fissato per sabato 21 settembre, con partenza alle ore 9 e conclusione intorno alle ore 16. Il luogo di ritrovo sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

La passeggiata si sviluppa lungo i sentieri a mezza costa e sulla dorsale del Monte di Brianza. L’itinerario, che presenta un dislivello di 600 metri e una lunghezza di 12, 5 km, richiede scarponcini e un minimo di allenamento per affrontare percorsi collinari e montani.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso. La partecipazione è obbligatoria inviando una mail al seguente indirizzo associazionemontedibrianza@gmail.com entro giovedì 19 settembre.