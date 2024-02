Merate: al teatro Manzoni due appuntamenti teatrali riservati alle scuole

Si comincia il 14 febbraio con uno spettacolo, tratto dal libro di Munari, riservato ai bambini della scuola dell’infanzia

Martedì 27 invece spazio all’incontro con Marco Bianchi, influencer nutrizionista che incontrerà gli studenti dell’istituto Viganò

MERATE – Due mattine teatrali riservate alle scuole: l’offerta culturale e artistica del Teatro Manzoni si impreziosisce con due appuntamenti riservati agli istituti scolastici meratesi così da proporre un momento di partecipazione a teatro gratuito per i bambini e gli studenti accompagnati dai loro insegnanti.

Si comincia mercoledì 14 febbraio quando andrà in scena lo spettacolo “Rose nell’insalata” prodotto dalla Compagnia Schedia Teatro e tratto dall’omonimo libro di Bruno Munari.

Questo lavoro, proposto ai bambini della scuola dell’infanzia “Don Angelo Perego” di Merate e della scuola dell’infanzia “Giancarla Ancarani” di Cernusco, ha partecipato alle edizioni 2016 e 2018 del Festival Internazionale Avignon Le Off (Avignone, Francia) e all’edizione 2017 del Festival Internazionale Edinburgh Fringe Festival (Edimburgo, Regno Unito)

Dalla ricerca visiva di Bruno Munari, un lavoro teatrale per i piccoli, un gioco che, a partire dalle verdure, metta le ali all’immaginazione.

Martedì 27 febbraio la mattinata a teatro vedrà protagonisti gli studenti di alcune classi dell’Istituto Tecnico Statale Viganò di Merate con un incontro/spettacolo del noto personaggio Marco Bianchi, food mentor, influencer nutrizionista, divulgatore scientifico e collaboratore della Fondazione Umberto Veronesi sui temi della corretta alimentazione a prevenzione delle patologie oncologiche.

Marco racconterà e si racconterà agli studenti senza filtri, con un linguaggio giovane e immediato, per trasmettere l’importanza del mangiare e vivere sano puntando a raggiungere il proprio equilibrio e benessere psico-fisico, diverso e differente per ciascuno di noi. Nell’ambito del progetto di educazione alla salute previsto dall’Istituto Viganò per l’anno scolastico 2023/24, gli studenti di diciotto classi parteciperanno all’incontro con Marco Bianchi che li guiderà in una riflessione sul corretto stile di vita e sulla sana alimentazione, senza rinunciare all’ironia e al piacere del cucinare insieme.

“Cucinare è un gesto d’amore. Per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti coloro che ci vogliono bene. Anche parlare di cibo e di salute rappresenta per me un modo di esprimere questo amore” le parole di Bianchi.

Entrambe le proposte sono realizzate in collaborazione con Duepunti Srl e finanziate dalla Fondazione “Mariarosa e Giuseppe Crippa”, proprietari di Technoprobe Spa.

Gli spettacoli sono riservati alle classi coinvolte.