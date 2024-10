Merate: al via con Ronzinante Nuovo cinema 50, rassegna di film d’autore

Ronzinante lancia la rassegna cinematografica Nuovo cinema Cinquanta

Nove i film inseriti nella programmazione elaborata insieme al regista ed esperto cinematografico Jurij Razza

MERATE – Si chiama Nuovo cinema Cinquanta ed è l’ultima iniziativa lanciata dall’associazione Ronzinante che, grazie alla collaborazione con il regista ed esperto cinematografico Jurij Razza, ha deciso di promuovere una assegna dedicata al cinema d’autore.

Per nove serate la sede di Ronzinante nella frazione di Novate (piazza Vittorio Veneto) si trasformerà in un cinema aperto a tutti e a chi, per una sera, vuole vivere le emozioni del grande cinema degli ultimi anni sul grande schermo.

I posti disponibili sono cinquanta, come il nome del “nuovo” cinema: “Un piccolo spazio, ma dal grande schermo, per pochi intimi coinvolti in un’esperienza collettiva e immersiva” sottolineano, con orgoglio, gli organizzatori dando appuntamento alla prima proiezione, in programma venerdì 25 ottobre con “La parte degli angeli” di Ken Loach.

La rassegna proseguirà fino al 14 marzo, ogni due settimane ( fatta eccezione per il periodo natalizio) proponendo opere per riflettere, discutere, confrontarsi e allargare i propri orizzonti culturali. Ogni serata sarà introdotta da una breve presentazione e seguita da un momento di confronto con il pubblico.

Tra gli appuntamenti previsti, ci sarà anche la proiezione del film Wannsee, pellicola prodotta da Ronzinante in collaborazione con Vostok Pictures e diretta dallo stesso Razza. Il film verrà proiettato sabato 18 gennaio in concomitanza con la giornata della memoria.

Collegandosi al sito www.ronzinante.org è possibile richiedere il programma completo e prenotarsi alle singole serate. La prenotazione è obbligatoria mentre l’ingresso è a offerta libera.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@ronzinante.org E’ disponibile anche un video di presentazione della rassegna: https://youtu.be/8rDbFQf6_cs