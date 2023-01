Merate: con la Semina video incontro sui Big Data con Palladino

Appuntamento questa sera, giovedì, alle 20.45 sui canali Facebook e Youtube dell’associazione La Semina

L’incontro vedrà come relatore Andrea Palladino

MERATE – “Il mondo nell’epoca dei big – data”: è l’argomento del video incontro promosso dall’associazione culturale La Semina in programma questa sera, giovedì 26 gennaio, alle 20.45.

La serata vedrà come protagonista Andrea Palladino, senior data scientist presso Gsk che, alla luce della sua esperienza professionale, parlerà dell’importanza dell’analisi dei big data per sfruttare la quantità crescente di dati disponibili per prendere decisioni più informate e risolvere problemi complessi. Sarà possibile seguirla attraverso il canale Facebook del sodalizio (https://www.facebook.com/laseminaofficial) oppure Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCj0Hp6KG9k7glqlAp8cHxFw e youtube.com/@seminaassociazione).