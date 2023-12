Merate, il musical Pinocchio conquista il Teatro Manzoni

Successo per il musical andato in scena sabato pomeriggio al Teatro Manzoni

Prossimo appuntamento il 27 gennaio con “L’omino ella pioggia – Una notte tra acqua, bolle e sapone”

MERATE – Applausi al Teatro Manzoni sabato pomeriggio per il musical “Un burattino di nome Pinocchio”, portato in scena della compagnia All Crazy nell’ambito della rassegna Family Show, promossa all’interno della rassegna teatrale del teatro dell’oratorio cittadino.

Il talentuoso cast di attori e ballerini, diretto dal regista Michele Visoni, ha convinto il pubblico, formato da grandi e piccini, accompagnandolo in una coinvolgente e divertente rivisitazione dell’intramontabile fiaba di Collodi.

Il prossimo spettacolo della rassegna è in agenda sabato 27 gennaio con “L’omino ella pioggia – Una notte tra acqua, bolle e sapone”.