Merate: “Nei panni di Cyrano” chiude la rassegna OltreFestival

Appuntamento sabato 9 marzo nella sede di Novate

OltreFestival è organizzato da Ronzinante Teatro

MERATE – Lo spettacolo “Nei panni di Cyrano”, portato in scena da Estragone Teatro di San Vito al Tagliamento, chiuderà la rassegna OltreFestival organizzata dall’associazione Ronzinante nella propria sede di Merate. L’appuntamento è per sabato 9 marzo quando andrà in scena il bellissimo monologo interpretato da Norina Benedetti, attrice

friulana che ha ricevuto negli anni numerosissimi riconoscimenti a livello nazionale.

Scritta da Nicolas Devort, la piéce utilizza la straordinaria commedia “Cyrano de Bergerac” come pretesto per raccontare le vicende di un gruppo di studenti guidati dalla loro insegnante. Tra questi si riconosce lo studioso, il simpatico, la belloccia, il bullo ed infine Piero che è timido e balbetta, che non ama stare con le persone, ma allo stesso tempo ha paura della solitudine. Il gioco del teatro con i suoi esercizi buffi e strampalati, uniti alle straordinarie parole di Cyrano, favorirà, nei ragazzi, la nascita di nuove amicizie, scatenerà sane risate e colpi di fulmine, masoprattutto farà capire che saper ironizzare sui propri presunti difetti può rendere più forti. “Nei panni di Cyrano” è tutto questo, ovvero teatro nel teatro, ironia, leggerezza ed energia riuniti in un testo intenso, toccante, polifonico, ponendo l’accento su quel grido di accettazione, di accoglienza vera e inclusione in cui è impossibile non riconoscersi.

Uno spettacolo asciutto e delicato che sa far ridere, riflettere, immedesimarsi, comprendere, interpretato da un’attrice vulcanica che regala al pubblico intensità e originalità.

Per partecipare allo spettacolo bisogna prenotare scrivendo a info@ronzinante.org o inviando SMS o whatsapp al 3355254536

Per la visione degli spettacoli viene richiesto un contributo di 10 euro.

Le attività dell’associazione Ronzinante, che proseguono con le numerosi rappresentazioni dei propri spettacoli, riprenderanno a Merate a maggio con la seconda edizione di “Ronzinante ForMaggio”, un’altra originale rassegna teatrale che unirà il piacere del teatro a qualcosa di altrettanto gustoso…