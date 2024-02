Merate: Oltrefestival, buona la prima. E il 23 si prosegue

Tutto esaurito allo Spazio 50 a Novate per il primo spettacolo della rassegna OltreFestival

Prossimo appuntamento a casa Ronzinante il 23 febbraio

MERATE – Sabato 10 febbraio ha preso il via la nuova rassegna teatrale organizzata dall’associazione Ronzinante nella propria sede di Merate.

Lo Spazio 50 è andato tutto esaurito e dopo la brillante introduzione allo spettacolo con il simpatico gioco condotto da Riccardo Cogliati, si è assistito allo spettacolo “Limone e Caffè” con la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (La Spezia), spettacolo che ha strappato tantissime risate e applausi calorosi durante e al termine della serata.

La rassegna prosegue venerdì 23 febbraio alle 21 con un testo di tutt’altro tenore, ma ugualmente interessante ed emozionante: “Temolo -xè qua che i ga copà to pare” di Dino Vollaro messo in scena dalla compagnia Quintassenza di Milano.

Lo spettacolo racconta la vera storia dei Temolo di Arzignano: undici figli, un padre orologiaio che fa il però il fornaio, prima moglie, seconda moglie e un mucchio di nipoti. Insomma, i Temolo erano un’enorme famiglia degna dei grandi romanzi ottocenteschi, animata da proverbiali ideali di giustizia e libertà. Il testo di Dino Vollaro ripercorre e intreccia le storie di tutti i Temolo facendo lo spettacolo intorno a libero, terzo di undici, e al vero protagonista ovvero suo figlio Sergio. Ed è proprio attraverso la sua voce e i suoi occhi increduli che lo spettatore verrà accompagnato in questa storia di quotidiana resistenza.

Per questo spettacolo, interpretato da Lorenzo Falchi, Michele Lavelli e Giorgia Paolillo diretti dallo stesso Dino Vollaro, e che si terrà presso lo “Spazio 50” di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate (LC) è ancora possibile prenotare scrivendo a info@ronzinante.org o inviando SMS o whatsapp al 3355254536.

La rassegna terminerà sabato 9 marzo con “Nei panni di Cyrano” della compagnia friulana

Estragone Teatro di San Vito al Tagliamento.

Per la visione degli spettacoli viene richiesto un contributo di 10 euro.