Merate, per il Dopo Caravaggio un concerto di musica barocca in chiesa

Appuntamento domenica 24 novembre alle 21 in chiesa parrocchiale

Ad esibirsi saranno i musicisti dell’ensemble Archinti

MERATE – Un concerto di musica barocca promosso nell’ambito degli eventi legati all’esposizione del Narciso di Caravaggio a Villa Confalonieri.

L’ensemble Archinti sarà protagonista domenica 24 novembre alle 21 nella chiesa di Sant’Ambrogio a Merate di “Suonare allo specchio”, concerto dedicato alle suggestioni barocche del tardo ‘500 e primo ‘600 italiani. Il programma proporrà infatti l’ascolto di brani ricercati e di sicuro impatto, come la “Sonata per due violini” di Biagio Marini e diverse composizioni di Andrea Falconieri.

Ad esibirsi i musicisti dell’ensemble Archinti, con Elisa Bestetti e Abramo Raule al violino, Marlise Goidanich al violoncello, Michele Favaro all’oboe e traversiere e Matteo Ribolbi al clavicembalo.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la scuola di musica San Francesco di Merate.