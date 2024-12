Merate, rassegna “Racconti d’inverno”. Teatro per famiglie e bambini

La rassegna è organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Merate

La direzione artistica è affidata alla compagnia teatrale Piccoli Idilli

MERATE – In arrivo il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Racconti d’inverno”, pensata per bambine, bambini e le loro famiglie, organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Merate. Dal 15 dicembre al 5 gennaio, in occasione delle festività natalizie, l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” in Piazza degli Eroi accoglie tre compagnie professioniste, che presenteranno tre spettacoli, già applauditi nelle più prestigiose stagioni teatrali e nei festival dedicati al teatro per le nuove generazioni.

La direzione artistica è affidata alla compagnia teatrale Piccoli Idilli, che prosegue a Merate il suo percorso creativo, contraddistinto dalla passione e dall’entusiasmo con cui Eugenia Neri e Filippo Ughi coinvolgono le famiglie del territorio in esperienze artistiche di qualità, sempre originali e mai banali.

Ogni spettacolo è pensato con particolare attenzione ai valori educativi di accoglienza e inclusione socio-culturale, che il teatro promuove grazie alla sua capacità di entrare in contatto con l’immaginario più profondo di bambini e ragazzi, e con quel pizzico di follia che rende indimenticabili le prime avventure teatrali dei più piccoli nel buio della sala.

La rassegna, inaugurata il 15 dicembre con “Topo Federico” del narratore Marco Anglisani, prosegue il 29 dicembre alle ore 16 con lo spettacolo “Scusa” della compagnia trentina Collettivo Clochart.

“Sottotitolato in modo emblematico ‘Chiedere scusa è educazione, saperlo fare è arte’, lo spettacolo racconta la storia di due sorelle sempre in conflitto. Le bambine faticano a chiedersi scusa, o meglio, ci provano, ma l’orgoglio le spinge inevitabilmente a riprendere il litigio. Per i bambini, il litigio è un fenomeno naturale nelle dinamiche relazionali, un’opportunità di crescita cognitiva, emotiva e sociale” spiegano gli organizzatori.

“Le due protagoniste si troveranno coinvolte in una serie di divertenti dispute tipiche del mondo infantile, che spesso ritroviamo anche negli adulti. Proprio per questo, lo spettacolo è pensato per essere condiviso con le famiglie. L’unico elemento scenico è costituito da lettere che trasformeranno lo spazio in luoghi e forme simboliche, utili a trovare le parole giuste per chiedere scusa, una parola che può contrastare migliaia di azioni” sottolineano i coordinatori dell’iniziativa.

Inoltre, aggiungono: “Chiedere scusa può assumere molteplici forme. In alcuni casi vanno usate tutte, in altri ne basta una sola. Così, chiedere scusa diventa un gesto che può rafforzare l’amicizia, chiarire i malintesi e fungere da rimedio contro l’odio”.

“Racconti d’inverno” proseguirà il 5 gennaio con I Racconti di Penda, uno spettacolo della compagnia Piccoli Idilli, con l’attrice italo-burkinabè Bintou Ouattara, recentemente premiata con una menzione speciale della giuria dei bambini al Vimercate Ragazzi Festival.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti, ma le prenotazioni sono fortemente consigliate e avranno la priorità. Per prenotarsi, è possibile inviare un SMS o un messaggio su WhatsApp al numero 3383668167.