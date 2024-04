Missaglia: il 4 maggio appuntamento con “Una notte in villa Sormani”

Appuntamento sabato 4 maggio a Villa Sormani

L’iniziativa è promossa dall’associazione Eden

MISSAGLIA – Cultura e intrattenimento insieme in occasione di “Una notte in Villa Sormani”, iniziativa promossa dall’associazione Eden di Merate sabato 4 maggio, a seguito di ville aperte, manifestazione in cui numerose ville storiche apriranno le loro porte nei comuni di Calco, Merate, Casatenovo e Missaglia, offrendo un’opportunità unica di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’appuntamento è a partire dalle 19, quando gli ospiti avranno l’opportunità di godere di un’apericena immersi nella bellezza storica della villa e del suo parco secolare.

A rendere ancora più speciale la serata, sarà la presenza di Brianza Foto, un gruppo di giovani appassionati di fotografia che si dedica alla valorizzazione del territorio brianzolo attraverso scatti originali ed espressivi. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire la fotografia in un contesto così suggestivo e unico.

Ma le sorprese non finiscono qui: durante l’evento sarà possibile sperimentare anche “Specchiami”, una startup innovativa e giovanile che ha ideato uno specchio interattivo capace di catturare istantanee uniche. Gli ospiti potranno specchiarsi e lasciare un ricordo indelebile della loro esperienza attraverso una foto personalizzata, creando così un souvenir memorabile di una serata indimenticabile.

Per partecipare alla serata di ”Una notte in Villa Sormani” è necessario accreditarsi sul sito di Ass. Eden al link https://www.ass-eden.it/eventi/una-notte-a-villa-sormani/