Orchestra Agnesi di Merate in concerto per beneficenza

MERATE – L’Orchestra Agnesi di Merate, diretta dal Maestro Marcello Corti, sarà impegnata in un concerto a sostegno del progetto umanitario “Insieme per i bambini di Kinshasa” e presentata durante la serata del Rotary Club Groane Garbagnate al Teatro Italia di Garbagnate Milanese. L’appuntamento è per venerdì 3 maggio alle ore 21 e il ricavato del progetto umanitario, consentirà a realizzare un centro sanitario e a installare un servizio “imaging medico” per la cura dei bambini e dei giovani di strada nella capitale della Repubblica Democratica del Congo.

Il programma della serata sarà un viaggio attraverso capolavori musicali che incanteranno il pubblico presente. L’Orchestra Agnesi eseguirà brani selezionati con cura, tra cui la Suite da “l’Arlesiana” di Bizet, Pomp & Circumstance n.1 di Edward William Elgar, “The Lord of The Rings – The Fellowship of the ring” di Howard Shore, e il Concerto in la minore per violino e orchestra di Antonio Vivaldi. Inoltre, il pubblico potrà godere di una performance speciale sulle note di “Mamma mia” degli ABBA.

“Abbiamo pensato ad un programma adatto a tutte le orecchie – spiega Marcello Corti, direttore dell’esecuzione – e ogni brano viene introdotto e presentato per accompagnare il pubblico nello straordinario mondo della musica. L’Orchestra Agnesi è un progetto nato per avvicinare appassionati allo studio della musica: fin dal nostro primo concerto ci siamo specializzati nel raccontare quello che sta dietro alla musica”.