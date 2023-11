Osnago: con “Prima della Prima” il Don Carlo arriva al cinema

Il cinema di Osnago ospiterà il 7 dicembre la proiezione in diretta della Prima della Scala

Il 3 dicembre, in sala civica, la presentazione del Don Carlo di Verdi con il musicologo Moiraghi

OSNAGO – Non solo alla Scala. Con “Prima della Prima” il Don Carlo di Giuseppe Verdi arriva al cinema Don Sironi con una proiezione in diretta. Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale iniziativa proposta dal Comune di Osnago in occasione della Prima del Teatro alla Scala di Milano.

Il primo appuntamento è in programma domenica 3 dicembre alle 17 in sala civica Pertini con il musicologo Marco Moiraghi che spiegherà genesi e segreti dell’opera verdiana. L’incontro verrà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube della sala Pertini di Osnago.

Il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, la sala cinema Don Sironi ospiterà, a partire dalle 18, la proiezione in diretta su grande schermo, con alta qualità digitale e impianto Dolby Sorround, della Prima della Scala. E’ previsto un buffet all’intervallo, con donazioni a favore di Telethon.

L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con associazione Arché, Centro parrocchiale e Punto Ristorazione, realizzata grazie al contributo di Acinque.