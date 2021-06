Gli appuntamenti in programma nel fine settimana

Domenica concerto jazz con il Season Trio

OSNAGO – Non solo cinema sotto le stelle a Osnago. Nell’ambito della rassegna Estate per gioco sono infatti molte le iniziative in programma per animare le serate estive di osnaghesi e non. Promossi tutti nel rispetto delle normative anti Covid, gli appuntamenti vedono riproporre sabato 26 il laboratorio creativo per bambini in piazza della Pace, rinviato domenica scorsa a causa del maltempo. In programma domenica 27 giugno alle 20 in piazza della Chiesa il concerto jazz con Season Trio, formato da Stefano Pennini al pianoforte, Matteo Frigerio alla batteria e Marco Boverato al contrabbasso. L’iniziativa è proposta dall’associazione Archè. Per l’occasione piazza Vittorio Emanuele verrà chiusa al traffico.