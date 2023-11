Ronzinante in scena per la conclusione del 7° Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”

Applausi per lo spettacolo andato in scena nel fine settimana con la compagnia fiorentina “I Giardini dell’Arte”

Sabato 2 dicembre toccherà agli attori di Ronzinante con “Il calapranzi” di Harold Pinter per la regia di Stefano Panzeri

MERATE – Ennesimo successo di pubblico per l’ultimo spettacolo in concorso al 7° Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”.

Ad entusiasmare gli spettatori meratesi sono stati gli attori della compagnia “I Giardini dell’Arte” di Firenze che hanno messo in scena il testo teatrale di Ira Levin “La stanza di Veronica”, un capolavoro di altissima raffinatezza psicologica, costellato di sorprese, fino alla conclusione geniale.

La storia narra di Susan, una spregiudicata ragazza americana al suo primo appuntamento con un brillante avvocato, Larry. Al ristorante i due conoscono John e Maureen, una coppia di anziani signori che chiede alla ragazza di impersonare per una sera Veronica, la giovane figlia della famiglia presso cui lavorano, morta di tisi.

Il pubblico presente, affascinato dalla storia, ha seguito con la massima attenzione tutta la vicenda in un crescendo di tensione e colpi di scena, fino a quando, con il calare del sipario, ha potuto con un lungo e caloroso applauso liberarsi della tensione accumulata e dare una giusta ricompensa ai cinque attori in scena, il giusto tributo per aver magistralmente interpretato l’opera di Levin.

Il festival, che quest’anno ha raggiunto il suo massimo successo, terminerà sabato 2 dicembre quando, a partire dalle 21, saranno gli attori meratesi di Ronzinante a calcare il palco con l’ultima produzione al suo debutto: “Il calapranzi” di Harold Pinter, con Michele Masullo ed Emiliano Zatelli, per la regia di Stefano Panzeri.

Lo stesso spettacolo verrà replicato domenica 10 dicembre alle 17.30 nella sede di Ronzinante in via Vittorio Vento 2 a Merate (frazione di Novate).

Sia per l’una che per l’altra data, per assicurarsi gli ultimissimi posti a disposizione sarà sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a info@ronzinante.org