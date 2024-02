Sirtori: sold out per lo spettacolo teatrale con la Pro Loco a Villa Patrizia

Tutto esaurito sabato scorso nella splendida location di Villa Patrizia per il secondo spettacolo della rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco

Ultimo appuntamento sabato 2 marzo con la compagnia stabile Carossia di Lissone

SIRTORI – Sold out sabato sera a Villa Patrizia per il secondo spettacolo della rassegna teatrale promossa dalla Pro Loco. In scena la compagnia Amici del teatro di Monticello con l’esilarante spettacolo “L’antifurto” di Marco Ciaramella per la regia di Alessandro Saini che ha divertito il pubblico presente assicurando due ore di divertimento e risate a crepapelle.

“Desideriamo ringraziare di cuore Patrizia Meroni per l’ospitalità in una location splendida” commenta la presidente della Pro Loco Barbara Colombo dando appuntamento al terzo e ultimo appuntamento sabato 2 marzo con la compagnia stabile Carossia di Lissone con “Riverberi. Donne in scena”.

L’ingresso ai singoli spettacoli costa 10 euro, per bambini fino a 11 anni e per i tesserati alla Pro Loco 5 euro.