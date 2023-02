Tappa a Brivio per la rassegna teatrale Fuoritraccia

Appuntamento sabato 4 febbraio alle 20 da Amici Cavalli con lo spettacolo seguito dalla cena

In scena “Preghiera del mattino” della compagnia Principio Attivo Teatro

BRIVIO – Tappa a Brivio sabato 4 febbraio per Fuoritraccia, rassegna teatrale itinerante che dal 2013 organizza eventi in luoghi insoliti in Brianza, proponendo il consueto connubio di spettacolo seguito da un rinfresco.

In scena Preghiera del mattino, della compagnia riconosciuta a livello nazionale e internazionale Principio Attivo Teatro, che racconta con profondità e ironia la condizione femminile nell’Antico Testamento, con un chiaro rimando all’oggi e al lungo cammino ancora da fare in merito alla parità di genere.

La drammaturga Valentina Diana snoda il testo in cinque quadri, ognuno dei quali dedicato a un diverso personaggio femminile. In scena, grazie a veloci cambi d’abito e grande maestria d’attrice, Silvia Lodi dona corpo e voce a queste figure così diverse. La spettacolo andrà in scena alle 20 presso l’azienda agricola Amici Cavalli (via Alessandro Volta 38, a Brivio).

Al termine ci sarà un rinfresco. Biglietti a 20 euro con tessera associativa valida per la stagione 2022/2023 (10 euro), 22 euro senza tessera. Biglietto a 15 euro per minori di 30 anni. La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla seguente mail a tracciafuori@gmail.com lasciando nome cognome numero di telefono. Per informazioni: 349 1711747.