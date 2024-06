Torna il Beolco Fest: ecco i primi appuntamenti a Olgiate e Cernusco

La rassegna è organizzata dai residenti di Beolco grazie al supporto di Ronzinante e La Sarabanda

OLGIATE – Si rinnova anche quest’anno la magia di Teatro in corte, la rassegna capace di unire l’ormai affermato Beolco Fest, prima rassegna di teatro in Provincia dopo il Covid con la proposta cernuschese del Teatro in Villa.

Finanziata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese e dai Comuni di Olgiate e Cernusco, la rassegna è organizzata su iniziativa spontanea e volontaria dei residenti di Beolco, con il supporto dell’associazione Ronzinante di Merate e della Compagnia La Sarabanda di Olgiate Molgora prevedendo spettacoli diversi per tutto il pubblico, sia di attori professionisti da tutto il panorama nazionale, sia di artisti del territorio.

“Con Teatro in Corte abbiamo cercato di far rivivere le corti come ce lo raccontavano i nostri nonni: luoghi protetti e accoglienti, dove dopo la giornata di lavoro ci si ritrovava a sentire storie e a scambiare due chiacchiere – spiegano Michela Mannari e Corinne Ravasi, anche quest’anno in cabina di regia – . Oggi molto del lavoro si svolge fuori dalle corti, ma resta il loro carattere accogliente e la bellezza delle storie che le hanno animate per molti anni. Per questo abbiamo pensato di farle rivivere attraverso il teatro, arte del racconto per eccellenza. I residenti ed il pubblico animano ogni sera questi luoghi, ricreando un’occasione di incontro all’insegna dell’arte e della comunità”.

Lo scorso anno la rassegna ha fatto registrare qualcosa come 1.500 spettatori con spettacoli sempre sold out. “L’ ingresso rimane gratuito perché la gestione è a titolo volontario, ma raccoglieremo offerte per sostenere le spese artistiche. La nostra resta una gestione “fuori dal comune”, molto umana, spesso da bocciare, se si guardasse alle procedure dell’organizzazione di eventi, ma ormai si è creato un rapporto tale fiducia e amicizia col pubblico che possiamo dire che la rassegna è co-gestita: ci si porta la sedia, a volte la birretta, si aiuta a mettere giù le sedie e a sistemare alla fine; al termine degli

spettacoli gli artisti restano in piazza e chiacchierano informalmente col pubblico… funziona così, ormai è la cifra di Teatro in Corte”.

Il primo appuntamento da cerchiare sul calendario è in programma a Beolco (frazione di Olgiate) venerdì 28 giugno. Si comincia alle 20 con la visita guidata della chiesina di Sant’Andrea, dove sono conservati resti archeologi risalenti all’età longobarda, a cura di Ornella Ponzoni. Alle 21, in piazza a Beolco (in caso di pioggia palestra scuole elementari) sarà la volta invece degli attori di Ronzinante in scena con “Camping” con Valentina Bucci, Giuliano Gariboldi, Emiliano Zatelli e Lorenzo Corengia e la regia di quest’ultimo.

Sabato 29 giugno appuntamento a Cernusco nel cortile della scuola materna Ancarani (in caso di pioggia presso la palestrina) con “Shakespearology”, concept e regia di Sotterraneo (che fa parte del progetto Fies Factory, è artista associato al Piccolo Teatro di Milano ed è residente presso l’Atp Teatri di Pistoia) con in scena Woody Neri e scrittura Daniele Villa. Una chiacchierata con il grande Bardo sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla scena – come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina.

Il calendario di Teatro in corte prevede altri appuntamenti nelle prossime settimane.

A Beolco il 5 luglio alle 21 “Effetto Papageno”, Tri-boo in collaborazione con Sotterraneo

Ore 20.00 Visita guidata della Chiesina di Beolco con Ornella Ponzoni

12 luglio ore 21.00 Apologia, Piccola Orchestra Karasciò

ore 22.30 La campagnola in concerto

A Cernusco, nell’ambito di Teatro in villa:

6 luglio ore 21.00 Semi, Stefano Panzeri

13 luglio ore 21.00 Sior Todero Brontolon, La sarabanda

20 luglio ore 21.00 Fuoriclasse, la Pulce

Ore 20.00 Apertura straordinaria della Chiesina di Santa Caterina – visite libere

È necessario prenotare, soprattutto per le visite guidate perché si svolgono a piccoli gruppi ai seguenti recapiti: Eventi a Beolco beolco975@gmail.com Eventi a Cernusco:

teatroinvillacernusco@gmail.com