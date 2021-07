In programma dal 29 luglio al 26 agosto nove film di qualità

L’iniziativa, giunta alla 12esima edizione, nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Villa Greppi e il Bloom di Mezzago

MONTICELLO – Dal pluripremiato Nomadland di Chloé Zhao all’ultimo film di Woody Allen Rifkin’s festival. Dall’acclamato Minari di Lee Isaac Chung al documentario di Werner Herzog Nomad – In cammino con Bruce Chatwin. Nove pellicole di qualità per una rassegna che spegne, quest’anno, dodici candeline. Si tratta di Rapsodia d’Agosto, il cartellone di proiezioni sotto le stelle in programma dal 29 luglio al 26 agosto nel cortile delle Scuderie di Villa Greppi, a Monticello Brianza. Un’iniziativa che vede un’ormai longeva collaborazione tra il Consorzio Brianteo Villa Greppi e il Bloom di Mezzago e che per un mese torna a proporre il consueto appuntamento cinematografico del lunedì e del giovedì sera alle 21.

Un cartellone che punta, come sempre, sulla qualità e che si apre giovedì 29 di luglio proprio con la proiezione di un film che si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti, dal Leone d’oro alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia al Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regista, fino ai tre Premi Oscar per miglior film, miglior regia e migliore attrice protagonista. Si tratta di Nomadland di Chloé Zhao, ritratto di una donna, Fern, che si allontana definitivamente da tutto ciò che fa parte del vivere comune occidentale. Lasciata la città industriale di Empire, nel Nevada, attraversa gli Stati Uniti occidentali sul suo furgone, incontrando altre persone che, come lei, vivono come nomadi moderni.

Lunedì 2 agosto si passa a Rifkin’s festival di Woody Allen, commedia che conduce nei Paesi Baschi in occasione del festival del cinema di San Sebastián, dove si muovono i coniugi Mort e Sue, fermi a un bivio da troppo tempo. Lui, ex professore di cinema, prova a scrivere il romanzo della vita; lei, press agent, si lascia sedurre da un giovane regista francese.

Giovedì 5 agosto l’appuntamento è con Il cattivo poeta di Gianluca Jodice. Siamo nella primavera del 1936 quando al giovane federale Giovanni Comini viene assegnato dal Segretario del Partito Fascista Achille Starace l’incarico di sorvegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale. Ma il suo legame con D’Annunzio cresce, e il dubbio sull’operato del Fascismo comincia a insinuarsi.

Fissato per lunedì 9 agosto, invece, Nomad – In cammino con Bruce Chatwin, documentario con cui un grande regista come Werner Herzog racconta un grande scrittore come Chatwin. Un lavoro che ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che il celebre viaggiatore britannico ha compiuto alla ricerca dell’anima del mondo, attraversando continenti con l’inseparabile zaino di pelle sulle spalle: quello zaino che ora appartiene a Herzog e che diventa il terzo protagonista del film.

In cartellone per giovedì 12 agosto, poi, Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé, commedia che ha per protagonista la psicanalista trentacinquenne Selma Derwich, che sceglie di lasciare Parigi per aprire uno studio nella periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. Davanti a un paese in mutazione, il film si confronta con le barriere culturali di una comunità che si dimostra scettica verso la pratica analitica.

Premio del pubblico Sundance 2020, Minari di Lee Isaac Chung è fissato per lunedì 16 agosto. David, un bambino di origini coreane, si trasferisce con la famiglia in Arkansas per seguire il sogno del padre Jacob di creare una piccola ditta agricola coltivando frutta e verdura per i coreani immigrati. In un’America degli anni Ottanta, questa scelta cambierà drasticamente le abitudini di tutta la famiglia.

Appuntamento giovedì 19 agosto con Un altro giro di Thomas Vinterberg, Oscar per il miglior film straniero. Una pellicola, questa, che narra il bizzarro esperimento di quattro amici nel pieno della crisi di mezza età: bere alcol per mantenere fisso il tasso allo 0,05%. Una condizione che, secondo la loro tesi, dovrebbe garantire una migliore qualità della vita.

Penultimo film in cartellone quello fissato per lunedì 23 agosto: si tratta di Mandibules – Due uomini e una mosca di Quentin Dupieux. La storia è quella di Jean-Gab e Manu, in missione per conto di un misterioso cliente per consegnare una valigetta in cambio di una banconota da cinquecento euro. Rubata una vecchia auto per la trasferta, troveranno nel cofano una mosca gigante e decideranno di addestrarla al furto.

A chiudere l’edizione 2021 del cinema sotto le stelle sarà, giovedì 26 agosto, I profumi di Madame Walberg di Grégory Magne. Guillaume Favre è uno chauffeur separato dalla moglie e dal mondo. Un giorno il suo capo gli affida madame Walberg, cliente capricciosa e ‘naso’ rinomato nel mondo dei profumi di lusso. Egocentrica e maniacale, non riesce a scoraggiare Guillaume, determinato a resistere. Così, contro ogni logica, Anne e Guillaume finiranno per intendersi, producendo insieme una fragranza nuova.

Informazioni

Per accedere al Parco è richiesto di indossare la mascherina e di rispettare la distanza di sicurezza. Tutte le proiezioni si terranno alle 21. La prenotazione è consigliata: per prenotarsi compilare il modulo su www.bloomnet.org o su www.villagreppi.it. Biglietti: intero 6 euro, ridotto per under 12 e over 65 4 euro. Per informazioni: Consorzio Villa Greppi Tel. 039 9207160, Bloom Tel. 039 623853.

PER SCARICARE IL DEPLIANT DELLA RASSEGNA CLICCA QUI