Mura e sotterranei di Lecco “Luogo del Cuore del FAI”, ultimi giorni per votare

Ultimi giorni per votare il proprio “Luogo del Cuore” per il censimento dei FAI

Il FAI Lecco promuove il restauro delle Mura e dei Sotterranei di Lecco

LECCO – Mancano ormai pochi giorni al termine del X Censimento FAI dei Luoghi del Cuore, edizione nella quale la Delegazione di Lecco del FAI sta sostenendo le Mura ed i Sotterranei di Lecco come Luogo del Cuore.

“Entro il 15 dicembre è quindi fondamentale raccogliere quanti più voti possibile – ricordano dal Fai – per aiutarci a favorire la valorizzazione di un luogo importante per la città e cercare di veicolare finanziamenti per il suo restauro”.

Il link a cui votare è il seguente (clicca qui). Votare è semplice e rapido, oltre che gratuito: è necessario solo possedere un indirizzo mail.

Il FAI propone due video, uno contenente l’appello al voto del celebre scrittore lariano Andrea Vitali e l’altro (sopra) contenente una piccola spiegazione del progetto realizzata dai volontari del gruppo FAI Giovani di Lecco.