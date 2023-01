A Molteno premiati lettori e lettrici della biblioteca più assidui

I premiati hanno letto complessivamente 3181 libri

Tra i lettori ‘forti’ famiglie con bambini, giovani e giovanissimi tra i 14-19 anni, a cui sono stati assegnati un attestato e una penna

MOLTENO – Premiati nel pomeriggio di ieri, sabato, le lettrici e i lettori iscritti alla Biblioteca comunale di Molteno che hanno fatto registrare il maggior numero di prestiti nel corso dell’anno appena trascorso. Tra i lettori cosiddetti ‘forti’, soprattutto famiglie con bambini, giovani e giovanissimi nella fascia d’età 14-19, ma anche lettori più navigati.

Nel complesso, i premiati hanno letto ben 3181 libri, ben il 33% dei prestiti registrati nel 2022. Come riconoscimento, assegnato un attestato e un piccolo dono: una penna con colori e marchio della Biblioteca. Si tratta del terzo anno in cui l’Amministrazione Comunale decide organizzare questa iniziativa, simbolo e riconoscimento dell’importanza della cultura e dell’accesso gratuito per tutta la popolazione alla cultura stessa.