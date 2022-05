Leggermente. La fantasia, più forte della disabilità. La vita, più forte del destino

A Leggermente presentato il corto “Anime d’inchiostro”, protagonista la piccola Elisa

Poi l’incontro con Antonella Ferrari e il suo libro “Più forte del destino”

LECCO – E’ stata la Nostra Famiglia di Bosisio Parini, sabato, ad ospitare l’ultimo incontro di Leggermente, il festival della lettura promosso da Assocultura Confcommercio Lecco.

“La sfida della parola”, questo lo slogan dell’edizione 2022 della rassegna, ha toccato la sua intensità più forte nelle storie di vita di chi affronta la condizione di disabilità e dove sogni e la fantasia sono una risorsa infinita, accessibile a tutti, e il linguaggio è un modo per dar loro forma.

L’incontro è stato organizzato da Confcommercio Lecco e dalla associazione “La Nostra Famiglia” con il sostegno di Novatex e ha visto la proiezione in anteprima del video “Anime d’inchiostro” scritto a quattro mani da Federica Panzeri (lecchese, coreografa e ballerina professionista ad “Amici”) e Diego De Angelis (grafico televisivo per programmi come “Amici” o “Tu si que vales”), che ha curato anche la regia.

Protagonista del corto è interpretato è la piccola Elisa Lodigiani con l’assistenza tecnica in regia di Elisabetta Arcoini. L’idea che sta alla base di “Anime d’inchiostro” è semplice, ma accattivante: una bimba ospite de “La Nostra Famiglia” sta scrivendo una storia di draghi e cavalieri e lentamente lo spazio intorno a lei si popola di creature magiche e si trasforma nei prati di “Bosillandia”.

“Ero molto agitata al pensiero ma anche molto felice perché sapevo sarebbe stata una bella esperienza – ha raccontato Elisa – leggendo il racconto mi sono tranquillizzata e conoscendo le persone sul set mi sono sentita a mio agio perché erano tutti simpatici. Questa storia mi ha insegnato che la fantasia non ha limiti e anche la mia carrozzina si è trasformata in un cavallo. La fantasia è una spinta di coraggio per chi ha una disabilità”.

Il set è stato anche luogo dell’inizio di un’amicizia tra Elisa ed Elisabetta: “Ho conosciuto Elisa mi sono sentita felice, perché finalmente inclusa. A scuola non mi sento sempre così” ha raccontato Elisabetta.

La seconda parte della serata ha visto invece protagonista Antonella Ferrari, che, intervistata dalla giornalista Isabella Preda, presenterà la sua autobiografia dal titolo “Più forti del destino” edito da Mondadori. Essere una donna disabile in un mondo in cui l’immagine femminile appare sempre patinata e perfetta non è facile, ma Antonella Ferrari, attrice e ballerina con la sclerosi multipla, non si è mai arresa.